فيديو - الحكم المصري يتحدث بتفاصيل جديدة عن نهائي الفيصلي بالبطولة العربية

وقال نور الدين في في حلقة من بودكاست "ملعبنا" الذي يقدمه الإعلامي الأردني لطفي الزعبي عبر منصة "المشهد"، إن الجدل وشحن الجماهير أثير من بعض الإعلاميين على خلفية فوز الفيصلي على النادي الأهلي المصري مرتين على التوالي وإقصائه من البطولة.
وأضاف أنه قبل المواجهة الأخيرة بنحو شهر قام بتحكيم مباراة حاسمة في الدوري الأردني للمحترفين، وكانت بين فريقي الفيصلي والبقعة، وفاز الفيصلي بالمواجهة ولقب الدوري حينها، مؤكدا أنه لا توجد أي مشاكل أو أي خلافات سابقة مع الفيصلي وأنه جرى استقباله وطاقم الحكام في المملكة من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم وتمت معاملتهم بشكل جيد حينها.
وأشار نور الدين إلى أنه كتب ما يمليه عليه ضميره التحكيمي في تقرير المباراة الذي أوقف على إثره إداري من النادي الفيصلي و4 لاعبين.
وبيّن أنه سعى خلال اللقاء إلى تحقيق العدالة لصالح الفريقين ولم يقم بأي أخطاء تحكيمية مؤثرة، لافتا إلى أن التسلل الذي ادعى حدوثه فريق الفيصلي حينها لم يكن من صلاحياته بل من صلاحيات وقرارات الحكم المساعد ولا علاقة له به.
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