الأربعاء 2025-04-09 11:21 ص
 

فيديو - الحكم المصري يتحدث بتفاصيل جديدة عن نهائي الفيصلي بالبطولة العربية

ب
جانب من أحداث المباراة
 
الأربعاء، 09-04-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري- في تعليق له على المواجهة الحاسمة في نهائي البطولة العربية بين النادي الفيصلي والترجي التونسي عام 2017، رفض الحكم الدولي المصري السابق إبراهيم نور الدين الاعتراف بأنه ارتكب أي أخطاء مؤثرة في المباراة ساهمت بخسارة الفيصلي!.

وقال نور الدين في في حلقة من بودكاست "ملعبنا" الذي يقدمه الإعلامي الأردني لطفي الزعبي عبر منصة "المشهد"، إن الجدل وشحن الجماهير أثير من بعض الإعلاميين على خلفية فوز الفيصلي على النادي الأهلي المصري مرتين على التوالي وإقصائه من البطولة.

اضافة اعلان

 

لمشاهدة اللقاء من هنا


وأضاف أنه قبل المواجهة الأخيرة بنحو شهر قام بتحكيم مباراة حاسمة في الدوري الأردني للمحترفين، وكانت بين فريقي الفيصلي والبقعة، وفاز الفيصلي بالمواجهة ولقب الدوري حينها، مؤكدا أنه لا توجد أي مشاكل أو أي خلافات سابقة مع الفيصلي وأنه جرى استقباله وطاقم الحكام في المملكة من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم وتمت معاملتهم بشكل جيد حينها.

وأشار نور الدين إلى أنه كتب ما يمليه عليه ضميره التحكيمي في تقرير المباراة الذي أوقف على إثره إداري من النادي الفيصلي و4 لاعبين.

وبيّن أنه سعى خلال اللقاء إلى تحقيق العدالة لصالح الفريقين ولم يقم بأي أخطاء تحكيمية مؤثرة، لافتا إلى أن التسلل الذي ادعى حدوثه فريق الفيصلي حينها لم يكن من صلاحياته بل من صلاحيات وقرارات الحكم المساعد ولا علاقة له به.

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي صحيفة فرنسية: الصاروخ الأسرع في العالم يهدد الغرب

نز

منوعات هل ترغب بدماغ أكثر شبابا؟ دراسة تقترح الحل

ل

أسواق ومال انخفاض حاد في الأسواق الآسيوية

رئيس الوزراء جعفر حسان في مستهل جلسة مجلس النواب

أخبار محلية رئيس الوزراء: لن نسمح لأحد أن يتدخل بشؤون الأردن أو أن يملي عليه

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه

ب

أخبار محلية فيديو - الحكم المصري يتحدث بتفاصيل جديدة عن نهائي الفيصلي بالبطولة العربية

نع

منوعات نعامة تضع رئيس وزراء بريطانيا السابق في موقف لا يُحسد عليه - فيديو

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر عدداً من القرارات الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة