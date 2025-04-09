فيديو - الحكم المصري يتحدث بتفاصيل جديدة عن نهائي الفيصلي بالبطولة العربية

الوكيل الإخباري- في تعليق له على المواجهة الحاسمة في نهائي البطولة العربية بين النادي الفيصلي والترجي التونسي عام 2017، رفض الحكم الدولي المصري السابق إبراهيم نور الدين الاعتراف بأنه ارتكب أي أخطاء مؤثرة في المباراة ساهمت بخسارة الفيصلي!.



وقال نور الدين في في حلقة من بودكاست "ملعبنا" الذي يقدمه الإعلامي الأردني لطفي الزعبي عبر منصة "المشهد"، إن الجدل وشحن الجماهير أثير من بعض الإعلاميين على خلفية فوز الفيصلي على النادي الأهلي المصري مرتين على التوالي وإقصائه من البطولة.

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