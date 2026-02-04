الأربعاء 2026-02-04 11:58 ص

فيديو .. السير تضبط مركبات تسير بشكل مواكب في العقبة وسائق إحداها يقوم بالتشحيط

لقطة من المقطع
الأربعاء، 04-02-2026 11:32 ص
الوكيل الإخباري-   ضبط العاملون في إدارة السير خمس مركبات شاركت في تعطيل حركة السير وإغلاق الطريق العام والمسير بشكل مواكب في محافظة العقبة، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو جرى نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وأظهرت المقاطع قيام أحد السائقين بقيادة مركبته بطريقة متهورة واستعراضية، مما شكّل خطراً على الأشخاص ومستخدمي الطريق وأدى إلى تعطيل حركة السير.

وأكدت إدارة السير أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين وحجز المركبات للمدد القانونية المحددة في ساحات الحجز المخصصة لذلك، حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق والحد من الممارسات الخطرة على الطرق العامة.
 
 


