فيديو .. السير تضبط مركبات تسير بشكل مواكب في العقبة وسائق إحداها يقوم بالتشحيط

وأظهرت المقاطع قيام أحد السائقين بقيادة مركبته بطريقة متهورة واستعراضية، مما شكّل خطراً على الأشخاص ومستخدمي الطريق وأدى إلى تعطيل حركة السير.
وأكدت إدارة السير أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين وحجز المركبات للمدد القانونية المحددة في ساحات الحجز المخصصة لذلك، حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق والحد من الممارسات الخطرة على الطرق العامة.
السير تضبط المركبات التي ظهرت تسير بشكل مواكب وسائق إحداها يقوم بالتشحيط بالعجلات#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/K0PAvov9hP— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 4, 2026
