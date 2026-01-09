فيديو .. فيضان سد الموجب

وأظهر الفيديو تدفق المياه من السد بكميات كبيرة، في مشهد يعكس ارتفاع منسوب التخزين نتيجة الهطولات المطرية، ضمن الموسم المطري الحالي.
أمطار غزيرة ترفع منسوب المياه وتغمر سد الموجب#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/DvbniRlfr7— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 9, 2026
