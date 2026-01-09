فيديو .. فيضان سد الموجب

الجمعة 2026-01-09 05:05 م

الجمعة، 09-01-2026 04:51 م
الوكيل الإخباري-   نشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، مقطع فيديو يوثق فيضان سد الموجب، في ظل كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المملكة اليوم الجمعة.اضافة اعلان


وأظهر الفيديو تدفق المياه من السد بكميات كبيرة، في مشهد يعكس ارتفاع منسوب التخزين نتيجة الهطولات المطرية، ضمن الموسم المطري الحالي.
 
 


