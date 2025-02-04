 
الثلاثاء 2025-02-04 07:19 ص
 

فيديو: لحظة دهس باص "كوستر" لشخص بعمان

من موقع الحادث
من موقع الحادث
الثلاثاء، 04-02-2025 07:14 ص

الوكيل الإخباري-   وثق مقطع فيديو صادم لحظة دهس شخص من قبل باص نقل عام " كوستر"  .

وبين مقطع الفيديو المتداول لحظة دهس الباص لشخص أثناء مسيره في منطقة صويلح وفقا لنشطاء مواقع التواصل .

وانهالت التعليقات من قبل النشطاء  بوجوب تشديد الرقابة على هذه الحوادث.

بينما قال آخرون أن الشارع، وفقًا لمقطع الفيديو المتداول، يظهر وجود ماء أو زيوت، ما تسبب في انزلاق الباص، داعين إلى ضرورة صيانة الطرقات لتفادي الحوادث."

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