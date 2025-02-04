فيديو: لحظة دهس باص "كوستر" لشخص بعمان

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو صادم لحظة دهس شخص من قبل باص نقل عام " كوستر" .



وبين مقطع الفيديو المتداول لحظة دهس الباص لشخص أثناء مسيره في منطقة صويلح وفقا لنشطاء مواقع التواصل .



وانهالت التعليقات من قبل النشطاء بوجوب تشديد الرقابة على هذه الحوادث.



بينما قال آخرون أن الشارع، وفقًا لمقطع الفيديو المتداول، يظهر وجود ماء أو زيوت، ما تسبب في انزلاق الباص، داعين إلى ضرورة صيانة الطرقات لتفادي الحوادث."

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