فيديو: لحظة دهس باص "كوستر" لشخص بعمان

وبين مقطع الفيديو المتداول لحظة دهس الباص لشخص أثناء مسيره في منطقة صويلح وفقا لنشطاء مواقع التواصل .
وانهالت التعليقات من قبل النشطاء بوجوب تشديد الرقابة على هذه الحوادث.
بينما قال آخرون أن الشارع، وفقًا لمقطع الفيديو المتداول، يظهر وجود ماء أو زيوت، ما تسبب في انزلاق الباص، داعين إلى ضرورة صيانة الطرقات لتفادي الحوادث."
لحظة دهس باص "كوستر" لشخص في عمان — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 4, 2025
التفاصيل : https://t.co/zDTlexKeqg#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/eIkNuyFQvc
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