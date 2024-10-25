 
الجمعة 2024-10-25 07:30 م
 

فيديو : لحظة وقوع حادث السلط المروع الذي تسبب بوفيات واصابات

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
الجمعة، 25-10-2024 06:10 م

الوكيل الإخباري-   تداول أردنيون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للحظة وقوع حادث السير المفجع على طريق شارع الستين-السلط يوم أمس، والذي تسبب بوفيات وإصابات.

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و بين مقطع الفيديو، الذي التقط من كاميرا مثبتة على إحدى المنازل، لحظة اصطدام مركبتين على شارع الستين.


وكان قد أفاد الناطق باسم الأمن العام مساء الخميس بوقوع حادث اصطدام بين مركبتين على شارع الستين - السلط ، مما تسبب بوفيات وإصابات

 

 
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