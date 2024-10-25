فيديو : لحظة وقوع حادث السلط المروع الذي تسبب بوفيات واصابات

و بين مقطع الفيديو، الذي التقط من كاميرا مثبتة على إحدى المنازل، لحظة اصطدام مركبتين على شارع الستين.
وكان قد أفاد الناطق باسم الأمن العام مساء الخميس بوقوع حادث اصطدام بين مركبتين على شارع الستين - السلط ، مما تسبب بوفيات وإصابات
فيديو متداول للحظة وقوع حادث شارع الستين-السلط#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/Xg3lqMZqK0— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 25, 2024
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