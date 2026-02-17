فيديو للفنان وسام طبيلة يثير فضول الأردنيين قبل رمضان

02:20 م

الوكيل الإخباري- أثار الفنان الأردني وسام طبيلة موجة من التفاعل والفضول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو أعلن فيه عن إطلاق برنامج جديد يحمل اسم "اسأل وسام"، من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.





واكتفى طبيلة في الفيديو بالكشف عن اسم البرنامج وفكرته العامة، مؤكدًا أن العمل سيتضمن جوائز للمشاركين، دون الإفصاح عن طبيعة المسابقة أو تفاصيل الجوائز، ما زاد من حالة التشويق بين متابعيه.





