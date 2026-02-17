الثلاثاء 2026-02-17 02:45 م

فيديو للفنان وسام طبيلة يثير فضول الأردنيين قبل رمضان

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
 
الثلاثاء، 17-02-2026 02:20 م
الوكيل الإخباري-  أثار الفنان الأردني وسام طبيلة موجة من التفاعل والفضول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو أعلن فيه عن إطلاق برنامج جديد يحمل اسم "اسأل وسام"، من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك. اضافة اعلان


واكتفى طبيلة في الفيديو بالكشف عن اسم البرنامج وفكرته العامة، مؤكدًا أن العمل سيتضمن جوائز للمشاركين، دون الإفصاح عن طبيعة المسابقة أو تفاصيل الجوائز، ما زاد من حالة التشويق بين متابعيه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار الشركات كانيون AT4X بطل رالي وادي القمر

العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد ويؤكد ضرورة استدامة أثرها الخدمي والتنموي

أخبار محلية العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد ويؤكد ضرورة استدامة أثرها الخدمي والتنموي

ب

أخبار محلية الإحصاءات: انخفاض كمية إنتاج زيت الزيتون بنسبة 34% للموسم الحالي

لقطة من الفيديو

أخبار محلية فيديو للفنان وسام طبيلة يثير فضول الأردنيين قبل رمضان

ا

شؤون برلمانية "الريادة النيابية" تزور وزارة الاقتصاد الرقمي

ل

أخبار محلية مدير هيئة النقل: منظومة النقل المنتظم للركاب شهدت تطورا ملموسا خلال 2025

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية

تحتفظ المرأة في خزانتها بقطع أساسية خلال شهر رمضان، وتحرص على تنسيقها بعناية لتطلّ بإطلالة مريحة وعصرية في آنٍ واحد. قطع أساسية في خزانة كل امرأة في رمضان مع حلول الشهر الفضيل، تعيد المرأة ترتيب اخت

المرأة والجمال قطع لا غنى عنها في خزانة المرأة خلال رمضان



 






الأكثر مشاهدة