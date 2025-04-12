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فيديو .. نجاة يزيد الراجحي ومرافقه بأعجوبة في رالي باها في الأردن

أثناء إسعاف يزيد الراجحي بعد الحادث المروع
أثناء إسعاف يزيد الراجحي بعد الحادث المروع
 
السبت، 12-04-2025 05:07 م
الوكيل الإخباري- أعلن بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي تعرضه لحادث أثناء مشاركته في رالي باها الأردن الدولي، أدى إلى إصابته بـكسرين، دون أن يشير إلى وجود أي جروح أو إصابات أخرى.اضافة اعلان


وأوضح الراجحي، عبر فيديو مصور، أنه سيغادر محافظة العقبة عبر طائرة خاصة متجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، لاستكمال العلاج ومتابعة حالته الصحية.

كما أشار إلى أن مرافقه أُصيب بأربع كسور في فقرات الظهر نتيجة الحادث.

ويُعد رالي باها الأردن من أبرز البطولات الإقليمية التي تشهد مشاركة نخبة من المتسابقين في رياضة السيارات، وتقام منافساته في مناطق ذات تضاريس صعبة ومسارات وعرة.
 
gnews

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