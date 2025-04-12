فيديو .. نجاة يزيد الراجحي ومرافقه بأعجوبة في رالي باها في الأردن

وأوضح الراجحي، عبر فيديو مصور، أنه سيغادر محافظة العقبة عبر طائرة خاصة متجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، لاستكمال العلاج ومتابعة حالته الصحية.
كما أشار إلى أن مرافقه أُصيب بأربع كسور في فقرات الظهر نتيجة الحادث.
ويُعد رالي باها الأردن من أبرز البطولات الإقليمية التي تشهد مشاركة نخبة من المتسابقين في رياضة السيارات، وتقام منافساته في مناطق ذات تضاريس صعبة ومسارات وعرة.
حادث سير في رالي باهي#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/yhBftTTIR9— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 12, 2025
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الآسيوي يعتمد ميزانية 2025-2026 بحضور الأمير علي
-
الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً حول مستقبل الإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
-
انطلاق مسير غابات عمان الثامن
-
بحث آليات دعم البرامج والأنشطة التي تنفذها جمعية أبناء الطفيلة الخيرية للتربية الخاصة
-
نقابة الجيولوجيين تؤجل اجتماع الهيئة العامة إلى 25 نيسان لعدم اكتمال النصاب
-
توقيع اتفاقية لإنشاء مركز المنصة التكنولوجي في الجنوب
-
إنشاء مركز تدريب مهني في غرب اربد بـ 10 ملايين دينار
-
إربد تستيقظ على حادثة مؤسفة.. العثور على شاب مشنوقا أسفل جسر الرمثا