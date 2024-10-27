فيديو يظهر سقوط مركبة من أعلى الجسر .. شارع الستين يصبح كابوساً

أوضحت إدارة السير لـ "الوكيل الإخباري" أنه في مساء الخميس وقع حادث صدم بمصد حوادث حديدي وتدهور لمركبة من أعلى الجسر في شارع الستين - السلط نتج عنه اصابة بليغة لسائق المركبة .
وعللت ادارة السير سبب الحادث إلى مخالفة التعامل مع منعطفات بشكل خاطئ من قبل سائق المركبة
ادارة السير: تدهور مركبة من اعلى جسر شارع الستين ينتج عنه اصابة بليغة للسائق وتعليل سبب الحادث بمخالفة التعامل الخاطئ مع المنعطفات #شارع_الستين #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/x3BJx4mt1D— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 27, 2024
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