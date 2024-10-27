 
الأحد 2024-10-27 12:46 م
 

فيديو يظهر سقوط مركبة من أعلى الجسر .. شارع الستين يصبح كابوساً

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
الأحد، 27-10-2024 11:33 ص

الوكيل الإخباري- تداول أردنيون مقطع فيديو لحادث تدهور مركبة من أعلى جسر شارع الستين خلال الساعات الماضية.

أوضحت إدارة السير لـ "الوكيل الإخباري" أنه في مساء الخميس وقع حادث صدم بمصد حوادث حديدي وتدهور لمركبة من أعلى الجسر في شارع الستين - السلط نتج عنه اصابة بليغة لسائق المركبة . 

وعللت ادارة السير سبب الحادث إلى مخالفة التعامل مع منعطفات بشكل خاطئ من قبل سائق المركبة

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