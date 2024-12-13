فيديو يكشف قيام أحد المنتفعين المسنين بحريق الدار

ونتج عن الحريق 6 وفيات و60 إصابة ، حيث جرى إسعاف الإصابات لمستشفى البشير
متداول- فيديو يكشف لحظة قيام أحد المسنين بحريق دار ضيافة المسنين الأسرة البيضاء /الجويدة#الاردن #دار_المسنين #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/uqM7os7tWE— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 13, 2024
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