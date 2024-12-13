 
الجمعة 2024-12-13 09:27 م
 

فيديو يكشف قيام أحد المنتفعين المسنين بحريق الدار

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الجمعة، 13-12-2024 06:21 م
الوكيل الإخباري-  أظهر مقطع فيديو متداول لحظة قيام أحد المنتفعين المسنين في دار الأسرة البيضاء بحريق اليوم الجمعة 13-12-2024 .اضافة اعلان


ونتج عن الحريق 6 وفيات و60 إصابة ، حيث جرى إسعاف الإصابات لمستشفى البشير
 
gnews

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