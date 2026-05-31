الأحد 2026-05-31 02:49 م

فيديو يوثق لحظة الانفجار داخل شاليه بالشونة الشمالية

موقع الانفجار
 
الأحد، 31-05-2026 01:57 م

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع انفجار ناجم عن غازات كبريتية أعقبه حريق داخل شاليه مكوّن من طابقين في منطقة الشونة الشمالية بمحافظة إربد.

وكان أوضح مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة أبو سنينة لـ"برنامج الوكيل"، أن قسم الطوارئ استقبل ثماني حالات عند الساعة الخامسة فجرا.

 

وقال أبو سنينة إن 4 حالات مصابة بحروق وصفت بالحسنة غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تم تحويل ثلاث إصابات بليغة إلى مستشفيات البشير والزرقاء الحكومي والأميرة بسمة، إضافة إلى تحويل حالة متوسطة إلى مستشفى الأميرة بسمة لاستكمال العلاج والرعاية الطبية المتخصصة.

 

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت مع الحريق، الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق وجروح ورضوض مختلفة، إضافة إلى إصابة 5 أشخاص بحالة من الخوف والهلع.

 

وبيّن أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي.


وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق يعود إلى عصف وميضي مجهول المصدر أدى إلى انهيار أجزاء من جدران المبنى، مؤكدا أن الجهات المختصة تواصل التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه بشكل دقيق.

 
 


