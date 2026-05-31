فيديو يوثق لحظة الانفجار داخل شاليه بالشونة الشمالية

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع انفجار ناجم عن غازات كبريتية أعقبه حريق داخل شاليه مكوّن من طابقين في منطقة الشونة الشمالية بمحافظة إربد.

لحظة انفجار ناجم عن غازات كبريتية في شاليه بمنطقة الشونة الشمالية pic.twitter.com/QdhNbK2am8 May 31, 2026

وكان أوضح مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة أبو سنينة لـ"برنامج الوكيل"، أن قسم الطوارئ استقبل ثماني حالات عند الساعة الخامسة فجرا.

وقال أبو سنينة إن 4 حالات مصابة بحروق وصفت بالحسنة غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تم تحويل ثلاث إصابات بليغة إلى مستشفيات البشير والزرقاء الحكومي والأميرة بسمة، إضافة إلى تحويل حالة متوسطة إلى مستشفى الأميرة بسمة لاستكمال العلاج والرعاية الطبية المتخصصة.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت مع الحريق، الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق وجروح ورضوض مختلفة، إضافة إلى إصابة 5 أشخاص بحالة من الخوف والهلع.

وبيّن أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي.