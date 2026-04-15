فيلم “توبة” المصوَّر جزئياً في الأردن يتألق في مهرجان كان.. وبطولة أردنية لافتة

ويكتسب الفيلم أهمية خاصة أردنياً، إذ تم تصوير أجزاء منه في المملكة، بمشاركة الممثل الأردني مجد عيد، إلى جانب الممثلة الفلسطينية هيام عباس، في حضور فني يعكس تنامي الحضور العربي في الإنتاجات العالمية.
الفيلم من بطولة النجمَيْن العالميَّين كينيث برانا وبويد هولبروك، فيما تدور أحداث الفيلم حول جندي في مشاة البحرية الأمريكية يعاني من اضطرابات نفسية، ويخوض رحلة بحث عن التصالح مع ذاته، من خلال مواجهته ماضياً مؤلماً مرتبطاً بحادثة إطلاق نار نفذها هو ووحدته عام 2003، ونجت منها عائلة عراقية.
وهنأت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في منشور لها صنّاع الفيلم على هذا الإنجاز، معتبرة أن اختيار العمل في مهرجان عالمي بحجم “كان” يعكس جودة الإنتاج، ويؤكد مكانة الأردن كوجهة جاذبة لصناعة السينما العالمية.
ويأتي هذا الحضور ضمن سلسلة من الأعمال العالمية التي اختارت الأردن كموقع تصوير، لما يتمتع به من تنوع جغرافي وخبرات إنتاجية متقدمة، ما يعزز من موقعه كمركز إقليمي لصناعة الأفلام.
