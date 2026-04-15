فيلم “توبة” المصوَّر جزئياً في الأردن يتألق في مهرجان كان.. وبطولة أردنية لافتة

الأربعاء، 15-04-2026 03:58 م
الوكيل الإخباري- حجز الفيلم الأمريكي “توبة” مكانه على خارطة السينما العالمية، بعد اختياره ضمن برنامج “أسبوعي المخرجين” في الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، في إنجاز يُسلّط الضوء على الأردن كموقع تصوير سينمائي مميز، ومشاركاته الفنية العربية اللافتة.اضافة اعلان


ويكتسب الفيلم أهمية خاصة أردنياً، إذ تم تصوير أجزاء منه في المملكة، بمشاركة الممثل الأردني مجد عيد، إلى جانب الممثلة الفلسطينية هيام عباس، في حضور فني يعكس تنامي الحضور العربي في الإنتاجات العالمية.

الفيلم من بطولة النجمَيْن العالميَّين كينيث برانا وبويد هولبروك، فيما تدور أحداث الفيلم حول جندي في مشاة البحرية الأمريكية يعاني من اضطرابات نفسية، ويخوض رحلة بحث عن التصالح مع ذاته، من خلال مواجهته ماضياً مؤلماً مرتبطاً بحادثة إطلاق نار نفذها هو ووحدته عام 2003، ونجت منها عائلة عراقية.

وهنأت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في منشور لها صنّاع الفيلم على هذا الإنجاز، معتبرة أن اختيار العمل في مهرجان عالمي بحجم “كان” يعكس جودة الإنتاج، ويؤكد مكانة الأردن كوجهة جاذبة لصناعة السينما العالمية.

ويأتي هذا الحضور ضمن سلسلة من الأعمال العالمية التي اختارت الأردن كموقع تصوير، لما يتمتع به من تنوع جغرافي وخبرات إنتاجية متقدمة، ما يعزز من موقعه كمركز إقليمي لصناعة الأفلام.


إيران

عربي ودولي التلفزيون الإيراني: وفد باكستاني يصل طهران

أخبار محلية التربية: بدء التسجيل في رياض الأطفال اعتبارا من 3 أيار المقبل

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في وادي الموجب ووادي ابن حماد والأغوار الجنوبية ومدين بالكرك

تلبيةً للرؤى الوطنية والتوجيهات الملكية السامية في الاهتمام النوعي بتعليم وتعلم ابنائنا الطلبة و دعمًا للرياضة المدرسية والاهتمام بالأجيال المدرسية الناشئة وضمن إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو

أخبار محلية نحو تشاركية فضلى في رعاية النمو البدني والصحي والمهاري لطلبتنا .. البيسبول 5 في ضيافة وزارة التربية والتعليم

شؤون برلمانية "الزراعة النيابية" تبحث تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الأعلاف

علم ايران

عربي ودولي إيران تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي الولايات المتحدة تنفي تمديد وقف إطلاق النار مع إيران



 
 






