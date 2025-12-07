في ظل الأحوال الجوية.. تنويه هام من شركة توزيع الكهرباء

07:17 ص

الوكيل الإخباري- أكدت شركة توزيع الكهرباء جاهزيتها الكاملة لاستقبال شكاوى واستفسارات المشتركين في مناطق عملها في ظل الأحوال الجوية السائدة حاليًا، والتي تشمل: اضافة اعلان



العقبة، معان، الطفيلة، الكرك، وادي الأردن، والمنطقة الشرقية.



وأوضحت الشركة أن بإمكان المشتركين التواصل عبر الرقم الموحد 113 من جميع الشبكات، وعلى مدار الساعة، لضمان إدامة إيصال التيار الكهربائي وتقديم الخدمة بأعلى درجات السرعة والكفاءة.

