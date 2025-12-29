في قلب الآثار تقف المرأة ثابتة كالحضارة

06:53 م

بقلم :الأستاذة رزان علي المساعدة



المرأة ليست قضية جانبية في المجتمع ولا ملفاً يُفتح عند المناسبات كما أن الآثار ليست مجرد حجارة تُزار ثم تُغادر ، كلاهما جوهر ، كلاهما أساس المرأة ركيزة في بناء الدولة تماماً كما تُشكّل الآثار ركائز الذاكرة الوطنية وحضورها في أي موقع ليس ترفاً ولا منّة ، بل استحقاق نابع من دورها الحقيقي في الاستقرار والتنمية ، وصناعة الوعي …



حين تتداخل المرأة مع الآثار يصبح المشهد أكثر صدقاً فإهمال المرأة كإهمال الحضارة والمجتمع .. فهي ليست فقط أماً تُربي بل عقل يخطط ويد تعمل في التعليم والصحة والإدارة والاقتصاد والإعلام تاركة أثراً ثابتاً وواضحاً كالآثار القديمة



مكانة المرأة في المجتمع ليست شكلية كما أن قيمة الآثار ليست في صورتها فقط بل في معناها وجود المرأة في مواقع القرار يُوازن الرؤية يُعيد تعريف العدالة ويمنح السياسات بُعداً إنسانياً حقيقياً فهي ترى ما يُغفل وتُصلح ما يُؤجّل وتحمل همّ المجتمع لا بوصفه شعاراً بل مسؤولية كما تحمل الأعمدة ثقل الزمن دون أن تنكسر



كفى التعامل مع مشاركة المرأة كاستثناء ، وكفى ربط قيمتها بموافقة المجتمع عليها فالمرأة التي تتواجد في موقعها الصحيح تُضيف للدولة قوة لا تُقاس بالأرقام بل بالاستقرار والوعي والتقدّم وكما لا تقوم حضارة بنصف آثارها لا تُبنى دولة بنصف طاقتها



الدولة القوية لا تنهض بعقل واحد ولا تستمر دون توازن وحين تُمنح المرأة مكانتها العادلة لا تنهض النساء وحدهن بل ينهض الوطن بأكمله بجذوره وتاريخه ومستقبله.



استلمت المناصب العُليا في الأثر وتحدت الصعاب ونهضت بقطاع كامل يُعد أكبر القطاعات دخلاً في الإيراد العام



هذه ليست دعوة للمجاملة،

هذه معادلة دولة تعرف كيف تُحافظ على ذاكرتها وتُتقن بناء قوّته

