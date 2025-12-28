​قائد الجيش: إسناد جوي وناري فاعل لحماية الحدود والدفاع عنها

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، عدداً من وحدات القوات المسلحة الموكلة بحفظ أمن وحماية الحدود والصنوف التي تسندها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الجاهزية العملياتية والاطلاع على سير تنفيذ الواجبات، في ظل الأحداث الأخيرة وظروف الطقس الحالية.

واستهل اللواء الركن الحنيطي جولته بزيارة قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية، حيث كان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي.



واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجاز شمل المهام والواجبات والدور الهام والحيوي الذي يقوم به سلاح الجو الملكي في إسناد القوات الأرضية، من خلال عمليات الرصد والاستطلاع الجوي وتدمير الأهداف المعادية، لمنع مختلف أشكال التهديدات على الواجهة الشمالية للمملكة، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الصنوف بما يسهم في حماية الحدود ويعزز من سرعة الاستجابة للتحديات المختلفة.



وشملت الجولة تفقد كتيبة الراجمات/29 الملكية، حيث اطّلع على مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي، والدور الذي يقوم به سلاح المدفعية الملكي من خلال تقديم الإسناد الناري على الواجهة الشمالية للوحدات والتشكيلات العاملة هناك، مؤكداً أن مستوى الاحترافية في التخطيط والتنفيذ، يسهم في أداء رسالة القوات المسلحة الأردنية وتنفيذ واجباتها على أكمل وجه.



وعلى الواجهة الشمالية للمملكة، أطلع اللواء الركن الحنيطي بحضور قائد المنطقة العسكرية الشرقية، على الإجراءات المتخذة التي تنفذها كتيبة حرس الحدود/4 الملكية، ودورها في التصدي لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات باستخدام أحدث المنظومات التكنولوجية الدفاعية، التي تسهم في رفع مستوى الرصد والانذار المبكر، لضمان الاستجابة السريعة والفعّالة لأي تهديد محتمل.