الإثنين 2025-04-07 09:52 م
 

قائد الجيش: تزويد الواجهات الحدودية بالاجهزة والمعدات اللازمة

رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال تفقده الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الوسطى
رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال تفقده الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الوسطى
 
الإثنين، 07-04-2025 08:58 م

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الإثنين، واجهتي كتيبتي الحرس الملكي الآلية/2 وحرس الحدود/3 الملكية، التابعتين للمنطقة العسكرية الوسطى وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجازات من القادة المعنيين عن سير الأمور العملياتية واللوجستية والخطط المستقبلية التي تنفذها المنطقة، علاوة على الجهود المبذولة لحماية الواجهة الحدودية والدور الذي تقوم به المنطقة لمنع مختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة على واجهة المنطقة، واطلع على جاهزية مرتبات حرس الحدود في تنفيذ واجباتهم الأمنية، مؤكداً الاستمرار بتزويد الواجهات الحدودية بالأجهزة والمعدات اللازمة ضمن خطط التطوير والتحديث التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية لمختلف التشكيلات والوحدات وبشكل يضمن أداء مهامها وواجباتها بكل كفاءة وفاعلية.

وفي نهاية الجولة أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم وصنوفهم والدور الكبير الذي يقومون به في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وصون مقدراته.

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