قائد القاطع الأوسط في بعثة دعم الاستقرار يزور وحدة الطائرات العمودية الأردنية / الكونغو 1

10:35 م

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الوكيل الإخباري- زار قائد القاطع الأوسط في بعثة دعم الاستقرار التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، العميد سليل مب، والوفد المرافق له، الخميس، قيادة وحدة الطائرات العمودية الأردنية/ الكونغو 1، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي تنفذها قيادة البعثة للوحدات العاملة في مناطق العمليات. اضافة اعلان





واستمع العميد سليل مب إلى إيجاز عسكري قدّمه قائد الوحدة، عن المهام والواجبات العملياتية والإنسانية الموكلة للوحدة ضمن منطقة المسؤولية، وأبرز الإنجازات التي حققتها خلال فترة انتشارها، لا سيما في مجالات الإسناد الجوي، والإغاثة الإنسانية، ودعم جهود حفظ الأمن والاستقرار.



واشتملت الزيارة على جولة ميدانية داخل المعسكر الأردني، اطلع خلالها الوفد الضيف على جاهزية الطائرات العمودية والمرافق التشغيلية والإدارية، ومستوى الكفاءة والاستعداد الذي يتمتع به منتسبو الوحدة في تنفيذ مختلف الواجبات الميدانية.



وفي ختام الزيارة، دوّن العميد سليل مب كلمة في سجل الزوار، عبّر فيها عن بالغ شكره وتقديره للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مشيداً بالمستوى المهني المتميّز والكفاءة العالية التي أظهرها منتسبو الوحدة الأردنية، ودورهم الفاعل في إنجاح مهام البعثة بكل مسؤولية وانضباط.



يذكر أن وحدة الطائرات العمودية الأردنية (الكونغو/1)، تعد أول مشاركة أردنية في قوات حفظ السلام الدولية في مجال الطيران، والأولى إقليمياً من حيث نوعية المشاركة وتاريخها في هذا المجال.