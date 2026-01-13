قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية

الوكيل الإخباري- زار قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية، الفريق كيرت رينشو، اليوم الثلاثاء، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة.

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز عسكري قدّمه قائد القوة، تناول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، وأبرز الإنجازات المتحققة في مجال تعزيز الأمن البحري في المنطقة والإقليم، كما جرى بحث المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وجال الوفد في مركز العمليات البحري، واطّلع على منظومات الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، والأجهزة المتطورة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة البحرية المسيّرة، وذلك في المركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيّرة (JROC)، الذي افتُتح أخيرا في قيادة القوة.