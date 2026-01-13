قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز عسكري قدّمه قائد القوة، تناول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، وأبرز الإنجازات المتحققة في مجال تعزيز الأمن البحري في المنطقة والإقليم، كما جرى بحث المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجال الوفد في مركز العمليات البحري، واطّلع على منظومات الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، والأجهزة المتطورة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة البحرية المسيّرة، وذلك في المركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيّرة (JROC)، الذي افتُتح أخيرا في قيادة القوة.
من جهته، أعرب الفريق رينشو عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية في حماية الحدود البحرية الأردنية، والمحافظة على أمن وسلامة خطوط الملاحة في المنطقة والإقليم.
وفي ختام الزيارة، دوّن الوفد الضيف كلمة في سجل كبار الزوار.
