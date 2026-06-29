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قائد فريق الإنقاذ الأردني في فنزويلا: انتشلنا 11 جثة ونواصل البحث عن ناجين

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جانب من عمليات الإنقاذ
 
الإثنين، 29-06-2026 07:17 م

الوكيل الإخباري- قال قائد فريق البحث والإنقاذ الأردني المشارك في الاستجابة لآثار الزلزال في فنزويلا، العقيد هاشم عبيدات، إن الفريق الأردني تحرك بشكل فوري إلى فنزويلا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ الهادفة إلى إنقاذ الأرواح، مؤكدا أن الفرق الأردنية باشرت عملياتها الميدانية منذ السبت.

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وأوضح عبيدات، الاثنين، أن فريق البحث والإنقاذ تمكن منذ بدء عملياته من انتشال عدد من الجثث من تحت الأنقاض في مواقع مختلفة، مشيراً إلى أنه تعامل مع موقعين رئيسيين في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث جرى انتشال 11 جثة لضحايا كانوا تحت الأنقاض، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وأضاف أن الفريق يستخدم معدات متخصصة ومتنوعة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، ويعمل وفق أعلى المعايير المهنية، لا سيما عند الاشتباه بوجود أشخاص أحياء تحت الأنقاض، بهدف إنقاذهم بأسرع وقت ممكن.


وأشار إلى أن الفريق الأردني يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، ويضم 100 فرد من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، وينفذ مهامه بالتنسيق مع الجهات المعنية في فنزويلا والأمم المتحدة، مسخراً خبراته وإمكاناته للتخفيف من آثار الكارثة.


ويواصل فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني، التابع لمديرية الأمن العام/الدفاع المدني، تنفيذ عملياته الميدانية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضمن الجهود الدولية الرامية إلى الاستجابة لتداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد.


وكان الفريق قد تمكن منذ مباشرته عمليات البحث والإنقاذ قبل يومين من انتشال عدد من الجثث من تحت الأنقاض في مواقع مختلفة، بينها مبنى منهار يتكون من أكثر من 10 طوابق، في إطار مواصلة جهوده للبحث عن ناجين والتعامل مع آثار الكارثة.

 
 


gnews

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