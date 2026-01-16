الجمعة 2026-01-16 01:28 ص

قائد قوات بعثة الأمم المتحدة يقلّد مرتبات وحدة الطائرات العامودية (الكونغو/1) ميداليات الخدمة المتميزة

الجمعة، 16-01-2026 12:17 ص

الوكيل الإخباري-   قلّد قائد قوات بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المونسكو)، الفريق أول غوميز، اليوم الخميس، مرتبات وحدة الطائرات العامودية (الكونغو/1)، ميداليات الأمم المتحدة للخدمة المتميزة، تقديراً لجهودهم المبذولة في دعم الأمن والاستقرار ضمن منطقة عمليات البعثة.

وأكد قائد الوحدة أن هذا الإنجاز يجسّد التوجيهات الملكية السامية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مشيراً إلى أن منتسبي الجيش العربي سيبقون دوماً رسل سلام، يؤدّون واجباتهم الإنسانية والمهنية بكل إخلاص وتفانٍ، تحت راية الوطن والقيادة الهاشمية.

 
 


