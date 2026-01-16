قائد قوات بعثة الأمم المتحدة يقلّد مرتبات وحدة الطائرات العامودية (الكونغو/1) ميداليات الخدمة المتميزة

وأكد قائد الوحدة أن هذا الإنجاز يجسّد التوجيهات الملكية السامية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مشيراً إلى أن منتسبي الجيش العربي سيبقون دوماً رسل سلام، يؤدّون واجباتهم الإنسانية والمهنية بكل إخلاص وتفانٍ، تحت راية الوطن والقيادة الهاشمية.
