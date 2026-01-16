قائد قوات بعثة الأمم المتحدة يقلّد مرتبات وحدة الطائرات العامودية (الكونغو/1) ميداليات الخدمة المتميزة

الوكيل الإخباري- قلّد قائد قوات بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المونسكو)، الفريق أول غوميز، اليوم الخميس، مرتبات وحدة الطائرات العامودية (الكونغو/1)، ميداليات الأمم المتحدة للخدمة المتميزة، تقديراً لجهودهم المبذولة في دعم الأمن والاستقرار ضمن منطقة عمليات البعثة.

اضافة اعلان