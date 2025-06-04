قائمة بأسماء ضباط الأمن العام المشمولين بالترفيع

من رتبة عقيد الى عميد
عقيد ركن صايل تركي محمد الطراونه
عقيد انور عليان رضوان خرابشه
عقيد قاضي علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان
عقيد مروان عمر عيسى عياصره
عقيد محمود احمد محمد النعامنه
عقيد محمود عبدالكريم احمد عقيل
عقيد هيثم سلطان احمد العزام
عقيد رائد شحاده محمود العساف
عقيد ركن عواد صياح سالم الشرفات
عقيد ايمن ابراهيم عبدالمهدي الصرايره
عقيد عادل عبدالرزاق خليل ابو حجر
عقيد غازي محمد عبدالرحمن الرعود
عقيد سلطان "محمدعلي" مبارك النهار
عقيد ركن قاضي نذير عبدالقادر احمد الحميمات
عقيد رعد احمد سالم الديات
عقيد ركن حسين سالم بركات الطحاطره
عقيد باسم مفلح شاهر السلامه
عقيد محمود صالح باير الشياب
عقيد طارق محمد حمد جوارنه
عقيد محمد خلف مفلح السواعير
عقيد ركن موفق مشعل هزيل السنيد
عقيد ايمن جبريل سليمان الهباهبه
من رتبه مقدم إلى عقيد
المقدم ناصر مصطفى محمد النجادات
المقدم شادي شكري خليل حداد
المقدم حكمت احمد ربيع الحلالمه
المقدم طارق ذيب سالم الجحاوشه
المقدم رعد مسلم سلامه عويمر
المقدم ايسر ابراهيم طعمه خليفات
المقدم ايمن محمد سالم ابوكف
المقدم قيس منولي طعمه الخوري
المقدم اياد جبر خالد الجبر
المقدم فؤاد عمر جميل المعايطه
المقدم ابراهيم عارف احمد الرجوب
المقدم عمر محمد عبدالكريم بني مصطفى
المقدم عبدالعزيز احمد عواد النمر
المقدم يوسف محمد صالح العريمي
المقدم علاء حسين توفيق العواوده
المقدم جراح عصر بركات الشواهين
المقدم عمر قاسم محمد الدروع
المقدم محمد محمود علي الدعجه
المقدم محمد يوسف فياض بني حمد
المقدم اسماعيل محمد اسماعيل فريحات
المقدم محمد زهير محمد العابد
المقدم حاكم مهدي غصاب السميران
المقدم اسامه محمد عبدالحافظ العدوان
المقدم بسام علي صالح بني سلامه
المقدم محمود حماد احمد الواكد
المقدم حسان عبدالفتاح حسن النجداوي
المقدم ايمن محمد عبدالرحمن الخوالده
المقدم اشرف حامد محمد ابومطر
المقدم مجدي ابراهيم محمد ابو بصيله
المقدم ركان نمر بخيت العوايشه
المقدم عصام سليمان عبدالله الدبيس
المقدم سعيد علي باير مقابله
المقدم عمر سامي محمد بدارنه
المقدم غيث بركات محمد الصمادي
المقدم احمد انور ابراهيم الغنميين
المقدم حسن علي عبد ابوحمامه
المقدم مؤيد غالب حمود الكفاوين
المقدم تيسير خليف ارحيان الحردان
المقدم امجد هايل ضيف الله الحنيطي
المقدم علي حسين حسن الكساسبه
المقدم علاء فرحان محمود العوران
المقدم خالد محمد عبدالله الغنيمات
المقدم اكرم علي حمدان الرواحنه
المقدم حسان محمد عليان العليمات
المقدم زياد ضبعان كساب الزبن
المقدم طارق عوض عبدالحميد الوردات
المقدم احمد عطيه محمد الزبون
المقدم لؤي محمد شاهر الشبلي
المقدم عارف عبدالرحمن محمد الشديفات
المقدم نذير محمد حسن مقدادي
المقدم حمود سويلم فراج الرواجفه
المقدم محمد احمد حسين الحمادين
المقدم محمد فرحان سلامه المعايطه
المقدم علاء عبدالمنعم محمد العساف
المقدم احسان عبدالقادر محمد ابوقمر
المقدم عبدالرحيم محمد سعيد الرحال
المقدم طلال سعود ضيف الله الغرير
المقدم خضر محمد علي عبيدات
المقدم مدحت محمود احمد علاونه
المقدم محمد احمد حسن المزايده
المقدم محمدخير رضوان محمد الخليفات
المقدم سلطان سامي عبده الست
المقدم انس مشعل نايف البيايضه
المقدم احمد نزال علي الشلول
المقدم شادي سالم سليمان الحلو
المقدم ثامر علي محمود القباعي
المقدم علاءالدين يونس عوض الذبيان
المقدم مصطفى حمد مصطفى الخضر
المقدم محمد خضر سليمان الحميدات
وكما صدرت الارادة الملكيه بترفيع عدد من الضباط من مختلف التشكيلات الى الرتب التي تلي رتبهم الحاليه
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