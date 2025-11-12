الأربعاء 2025-11-12 01:32 م
 

قائمة ترفيعات في مديرية الأمن العام

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد درك الوسط العقيد رائد الطراونة في تشييع جثمان المستخدم المدني إيناس الهواورة إلى مقبرة ذيبان في لواء ذيبان بمحافظة مادبا. ونقل
مديرية الأمن العام
 
الأربعاء، 12-11-2025 12:28 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تصدر مديرية الأمن العام اليوم الاربعاء، قائمة ترفيعات  لعدد كبير من الضباط.

وتضم القائمة  ترفيع ضباط من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، إضافة إلى الرتب العسكرية الاخرى.

اضافة اعلان

 

وصدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بترفيع كوكبة من ضباط وضباط صف في مديرية الأمن العام ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري . 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس محافظة عجلون

أخبار محلية مجلس محافظة عجلون يقر موازنة 2026 بأكثر من 7 ملايين دينار

(45) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية (45) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة الى الاردن

545454

طب وصحة الفرق بين التهاب الجلد والأكزيما وكيفية التعامل معهما

"زين" توسّع خدماتها الرقمية بشراكة استراتيجية بين منصتها Dizleeومنصة Aduna العالمية

أخبار الشركات "زين" توسّع خدماتها الرقمية بشراكة استراتيجية بين منصتها Dizleeومنصة Aduna العالمية

من

طب وصحة كيف يخفف النظام الغذائي أعراض التهاب المفاصل في الشتاء

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار الهش، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط ا

فلسطين أطباء بلا حدود: الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة

غم

فن ومشاهير أنباء عن قصة حب تجمع عمرو دياب بنجمة شهيرة في الوسط الفني - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة