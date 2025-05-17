السبت 2025-05-17 04:41 م
 

قائمة "عهد" تحصد جميع المقاعد في انتخابات أطباء الأسنان

نقابة أطباء الأسنان
نقابة أطباء الأسنان
 
السبت، 17-05-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري-  فازت قائمة عهد بجميع مقاعد مجلس نقابة أطباء الأسنان في انتخابات النقابة التي جرت أمس وأعلنت نتائجها صباح اليوم في مجمع النقابات المهنية.

اضافة اعلان


وكانت مرشحة قائمة عهد الدكتورة آية الأسمر قد فازت بمركز نقيب أطباء الأسنان في انتخابات النقابة التي جرت في عمان واربد والكرك والعقبة.


وتفوقت الأسمر على منافسها مرشح قائمة توافق الدكتور محسن الروسان، بحصولها على 1678 صوتا مقابل 985 صوتا للروسان.


وضمت القائمة مرشح مركز القدس الدكتور رائد الجلاد والدكتور اياد الجالودي والدكتور محمد الرحامنة والدكتور وليد ابوفارس والدكتور عمران الضمور والدكتور احمد صبحه والدكتور عبدالغني العواملة والدكتور وجدي مخامرة والدكتور أمجد عثمان والدكتورة بثينة الطراونة.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين إسرائيل تكثف غاراتها على غزة في أعنف قصف منذ استئناف العدوان

تصاعد الدخان من غزة بعد انفجار

فلسطين حماس وإسرائيل تبدآن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية العجارمة يرعى اليوم الطبي المجاني"يوم المرحوم الدكتور تيسير الجراح" في لواء المزار الشمالي

زين تواصل دعمها للسياحة بالتعاون مع الموسيقار طلال أبو الراغب

أخبار الشركات زين تواصل دعمها للسياحة بالتعاون مع الموسيقار طلال أبو الراغب

نقابة أطباء الأسنان

أخبار محلية قائمة "عهد" تحصد جميع المقاعد في انتخابات أطباء الأسنان

علم الأردن

أخبار محلية حسان: سيبقى الأردن الجار السند والداعم لسوريا

مبادرتان وطنيتان لتحسين تشخيص وعلاج أمراض الكلى المزمنة في الأردن

أخبار الشركات مبادرتان وطنيتان لتحسين تشخيص وعلاج أمراض الكلى المزمنة في الأردن

أرشيفية للعاصمة عمان

الطقس موعد انحسار الكتلة الحارة عن الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة