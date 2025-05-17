قائمة "عهد" تحصد جميع المقاعد في انتخابات أطباء الأسنان

الوكيل الإخباري- فازت قائمة عهد بجميع مقاعد مجلس نقابة أطباء الأسنان في انتخابات النقابة التي جرت أمس وأعلنت نتائجها صباح اليوم في مجمع النقابات المهنية.

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وكانت مرشحة قائمة عهد الدكتورة آية الأسمر قد فازت بمركز نقيب أطباء الأسنان في انتخابات النقابة التي جرت في عمان واربد والكرك والعقبة.



وتفوقت الأسمر على منافسها مرشح قائمة توافق الدكتور محسن الروسان، بحصولها على 1678 صوتا مقابل 985 صوتا للروسان.