قائمة "عهد" تحصد جميع المقاعد في انتخابات أطباء الأسنان

وكانت مرشحة قائمة عهد الدكتورة آية الأسمر قد فازت بمركز نقيب أطباء الأسنان في انتخابات النقابة التي جرت في عمان واربد والكرك والعقبة.
وتفوقت الأسمر على منافسها مرشح قائمة توافق الدكتور محسن الروسان، بحصولها على 1678 صوتا مقابل 985 صوتا للروسان.
وضمت القائمة مرشح مركز القدس الدكتور رائد الجلاد والدكتور اياد الجالودي والدكتور محمد الرحامنة والدكتور وليد ابوفارس والدكتور عمران الضمور والدكتور احمد صبحه والدكتور عبدالغني العواملة والدكتور وجدي مخامرة والدكتور أمجد عثمان والدكتورة بثينة الطراونة.
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