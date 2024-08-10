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قائمة فجر الأغوار تطلق مهرجانها الانتخابي الأول

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات




 

السبت، 10-08-2024 10:03 م

الوكيل الإخباري-  أطلقت قائمة فجر الأغوار إحدى قوائم حزب تيار الاتحاد الوطني المحلية مهرجانها الانتخابي الأول يوم أمس الجمعة، 9 أغسطس 2024، في منطقة الأغوار الجنوبية، الصافي/ حي النادي، بحضور عدد كبير من وجهاء وأبناء المنطقة . 

وشهد المهرجان حضورًا حاشدًا تجاوز 3 آلاف شخص، حيث قدمت القائمة عرضاً مفصلاً تضمن أبرز أهدافها ومساهماتها، إضافة لشرح اهداف حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني، والتطرق الى القائمة العامة للحزب وقوائمه المحلية. 

 وتناول المهرجان إشادة واسعة من قبل الحضور بالأفكار والاولويات التي تحملها القائمة، في حين قدم مرشحو القائمة وحلفاؤهم دعوات للتصويت لقائمة فجر الأغوار والقائمة الوطنية لحزب الاتحاد الوطني ، كما تم تقديم عطاءات لعشائر داعمة للمرشحين، مع عرض تفصيلي لأهداف الحزب.

وتم بث المهرجان مباشرة على العديد من المحطات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي من المقر الرئيسي للقائمة، مما أتاح لمتابعيه متابعة فعالياته وأبرز اللحظات.

 


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