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قاتل زوجته في الشونة الجنوبية بيد الأمن

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أرشيفية
 
السبت، 29-03-2025 06:24 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريق التحقيق الخاص الذي تولى متابعة التحقيقات في حادثة فرار قاتل بعد قتله لزوجته في لواء الشونة الجنوبية قبل أيام، تمكّن اليوم السبت من تحديد مكان وجود القاتل في محافظة مأدبا .اضافة اعلان


وأكّد أنه على الفور تحرك فريق مداهمة وتفتيش من البحث الجنائي للمكان وجرت مداهمته وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته السلاح المستخدم وبوشرت التحقيقات معه
 
gnews

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