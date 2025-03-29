قاتل زوجته في الشونة الجنوبية بيد الأمن

وأكّد أنه على الفور تحرك فريق مداهمة وتفتيش من البحث الجنائي للمكان وجرت مداهمته وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته السلاح المستخدم وبوشرت التحقيقات معه
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