قاضي القضاة يتابع التحول الرقمي وسير العمل في محكمة عمان الشرعية

وأكد الربطة أهمية "العدالة الناجزة" كحق أساسي لمتلقي الخدمة، مشيرا إلى الجهود الحثيثة لتدعيم المحاكم الشرعية بكفاءات مؤهلة، وتطوير البنية التحتية التقنية، لضمان إنجاز القضايا بدقة وسرعة مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
كما أكد أهمية تذليل العقبات أمام متلقي الخدمة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز التواصل الميداني المباشر.
وتابع سماحته سير الخدمات الرقمية التي أطلقتها دائرة قاضي القضاة أخيرا، منوها إلى أهمية التحول الرقمي في جميع أعمال الدائرة والمحاكم الشرعية بهدف تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والمتعاملين، بما يحقق أهداف خطة التحول الرقمي لهذه الدائرة وينسجم مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي في الإجراءات القضائية.
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