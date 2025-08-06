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قاضي القضاة يتابع التحول الرقمي وسير العمل في محكمة عمان الشرعية

تفقد قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، سير العمل والخدمات الرقمية في محكمة عمان الشرعية، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة تطبيق التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات القضائية. وأكد الربطة أ
دائرة قاضي القضاة
 
الأربعاء، 06-08-2025 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   تفقد قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، سير العمل والخدمات الرقمية في محكمة عمان الشرعية، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة تطبيق التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات القضائية.

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وأكد الربطة أهمية "العدالة الناجزة" كحق أساسي لمتلقي الخدمة، مشيرا إلى الجهود الحثيثة لتدعيم المحاكم الشرعية بكفاءات مؤهلة، وتطوير البنية التحتية التقنية، لضمان إنجاز القضايا بدقة وسرعة مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.


كما أكد أهمية تذليل العقبات أمام متلقي الخدمة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز التواصل الميداني المباشر.


وتابع سماحته سير الخدمات الرقمية التي أطلقتها دائرة قاضي القضاة أخيرا، منوها إلى أهمية التحول الرقمي في جميع أعمال الدائرة والمحاكم الشرعية بهدف تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والمتعاملين، بما يحقق أهداف خطة التحول الرقمي لهذه الدائرة وينسجم مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي في الإجراءات القضائية.

 
 
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