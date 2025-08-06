قاضي القضاة يتابع التحول الرقمي وسير العمل في محكمة عمان الشرعية

الوكيل الإخباري- تفقد قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، سير العمل والخدمات الرقمية في محكمة عمان الشرعية، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة تطبيق التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات القضائية.

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وأكد الربطة أهمية "العدالة الناجزة" كحق أساسي لمتلقي الخدمة، مشيرا إلى الجهود الحثيثة لتدعيم المحاكم الشرعية بكفاءات مؤهلة، وتطوير البنية التحتية التقنية، لضمان إنجاز القضايا بدقة وسرعة مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.



كما أكد أهمية تذليل العقبات أمام متلقي الخدمة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز التواصل الميداني المباشر.