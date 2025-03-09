قاضي القضاة يتابع سير العمل في محكمة وادي السير الشرعية

واطّلع الربطة، خلال الزيارة التي تأتي ضمن جولات ميدانية تنفيذًا للتوجيهات الملكية في تعزيز التواصل الميداني، على آليات التعامل مع المراجعين والطلبات الرقمية الإلكترونية التي أطلقتها الدائرة أخيرًا، إضافة إلى الوقوف على الإجراءات الإدارية والقضائية الجارية في المحكمة، وطرق تبسيطها وتقصير مدة التقاضي لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وتفقّد الربطة مشروع توسعة مبنى المحكمة، الذي من المتوقع الانتهاء من أعماله وإشغاله قريبًا ليضم محكمة وادي السير الشرعية/ توثيقات، إضافة إلى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، وأوعز بضرورة مواءمتها مع متطلبات تحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة متكاملة ومناسبة للتقاضي الشرعي.
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