قاضي القضاة يتابع سير العمل في محكمة وادي السير الشرعية

الوكيل الإخباري- تابع سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأحد، إجراءات سير العمل والخدمات الإلكترونية الرقمية في محكمة وادي السير الشرعية (قضايا - التنفيذ).

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واطّلع الربطة، خلال الزيارة التي تأتي ضمن جولات ميدانية تنفيذًا للتوجيهات الملكية في تعزيز التواصل الميداني، على آليات التعامل مع المراجعين والطلبات الرقمية الإلكترونية التي أطلقتها الدائرة أخيرًا، إضافة إلى الوقوف على الإجراءات الإدارية والقضائية الجارية في المحكمة، وطرق تبسيطها وتقصير مدة التقاضي لضمان تحقيق العدالة الناجزة.