قاضي القضاة يترأس اجتماعا لرؤساء المحاكم الشرعية

الوكيل الإخباري- ترأس سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، الخميس، اجتماعا لرؤساء المحاكم الشرعية، بحضور فضيلة مدير المحاكم الشرعية القاضي سميح الزعبي، وفضيلة المفتش الأول القاضي سليمان العسوفي، بهدف دعم جهود تطوير بيئة العمل القضائي والارتقاء بالخدمات المقدمة في المحاكم الشرعية.

وخلال الاجتماع الذي عقد عن بُعد، ثمن سماحة قاضي القضاة ما يبذله قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي من جهود كبيرة في صون الحقوق وتعزيز ثقة المتقاضين بمنظومة العدالة الشرعية، مشددا على أهمية تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع التوجهات الملكية السامية وخطط تطوير القطاع العام ويواكب متطلبات المرحلة ويستجيب لتطلعات المواطنين.