قاضي القضاة يترأس اجتماعا لرؤساء المحاكم الشرعية

وخلال الاجتماع الذي عقد عن بُعد، ثمن سماحة قاضي القضاة ما يبذله قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي من جهود كبيرة في صون الحقوق وتعزيز ثقة المتقاضين بمنظومة العدالة الشرعية، مشددا على أهمية تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع التوجهات الملكية السامية وخطط تطوير القطاع العام ويواكب متطلبات المرحلة ويستجيب لتطلعات المواطنين.
وتناول الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بسير العمل القضائي الشرعي، ومسارات التحول الرقمي لخدمات دائرة قاضي القضاة، حيث جرى الوقوف على أبرز الاحتياجات العملية وفرص التحسين، بما يعزز التكامل والتنسيق، ويسهل الوصول إلى العدالة، ويحسن بيئة التقاضي الشرعي في المملكة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقصير أمد التقاضي.
