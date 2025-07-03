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قاضي القضاة يتفقد سير العمل في محكمة السلط الابتدائية الشرعية

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في محكمة السلط الابتدائية الشرعية
قاضي القضاة يتفقد سير العمل في محكمة السلط الابتدائية الشرعية
 
الخميس، 03-07-2025 04:19 م

الوكيل الإخباري-   تفقد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الخميس، سير العمل والإجراءات القضائية في محكمة السلط الابتدائية الشرعية.

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وتضم محكمة السلط الشرعية الابتدائية، محاكم القضايا والتوثيقات والتنفيذ والتركات ومكتب النيابة العامة الشرعية ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري ومكتب ارتباط لصندوق تسليف النفقة ومكتب التنفيذ القضائي.


وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها سماحته تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف تعزيز التواصل المباشر، والاطلاع على واقع العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.


واطّلع الربطة خلال الجولة على الإجراءات المتبعة في تقديم الخدمة، ومستوى رضا متلقيها، مؤكدًا أهمية تسهيل الإجراءات وتبسيطها وتقصير أمد التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، كما تابع تحسين الكفاءة وتسريع إنجاز المعاملات.

 
 
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