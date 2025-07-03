قاضي القضاة يتفقد سير العمل في محكمة السلط الابتدائية الشرعية

وتضم محكمة السلط الشرعية الابتدائية، محاكم القضايا والتوثيقات والتنفيذ والتركات ومكتب النيابة العامة الشرعية ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري ومكتب ارتباط لصندوق تسليف النفقة ومكتب التنفيذ القضائي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها سماحته تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف تعزيز التواصل المباشر، والاطلاع على واقع العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
واطّلع الربطة خلال الجولة على الإجراءات المتبعة في تقديم الخدمة، ومستوى رضا متلقيها، مؤكدًا أهمية تسهيل الإجراءات وتبسيطها وتقصير أمد التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، كما تابع تحسين الكفاءة وتسريع إنجاز المعاملات.
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون بين "سلطة العقبة" وشركة المياه
-
الزعبي رئيسةً للهيئة العامة لقرى الأطفال الدولية
-
الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده
-
تخريج الفوج السادس من معسكر "نشامى السايبر"
-
صندوق المعونة: الشراكات الوطنية تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي
-
اجتماع يبحث مستجدات ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني
-
بواسل الجيش العربي يُبلسمون بإنسانيتهم جراح أطفال غزة
-
"الزراعة": لجنة وطنية لمتابعة جودة العسل المحلي