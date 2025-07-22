قاضي القضاة يستقبل وفداً من ملتقى النخبة

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الوكيل الإخباري- استقبل قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي القاضي الدكتور كمال الصمادي، اليوم الثلاثاء، وفداً من ملتقى النخبة. اضافة اعلان





واستعرض الربطة خلال اللقاء، أبرز منجزات القضاء الشرعي في مختلف المجالات على صعيد البنية التحتية والتشريعات، والتحول الرقمي، وتمكين الأسرة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا اللقاء يجسد نهج الدائرة الثابت في تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال، ويؤكد التزامها بدورها الوطني في حماية الأسرة وترسيخ العدالة.



وبيّن أن الدائرة حققت مؤشرات نوعية خلال العام 2024، من بينها تسجيل ما يقارب 135 ألف قضية لدى المحاكم الشرعية، تم الفصل في 97.3 بالمئة منها، في إنجاز يعكس كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدوّرة مجتمعة إلى 86 بالمئة، رغم الزيادة الملحوظة في حجم القضايا، ما يُعد مؤشراً واضحاً على استقرار المنظومة القضائية الشرعية وقدرتها على إدارة العمل المتزايد بكفاءة.



وأشار الربطة إلى جهود الدائرة المتواصلة في مجالات تطوير البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحديث التشريعات، وتفعيل دور مكاتب الإصلاح الأسري، إضافة إلى مشاريع الاستدامة البيئية والمالية التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق وتعزيز استخدام الموارد بشكل فعّال.



وأكد أن الدائرة ماضية في تنفيذ خططها للعام 2025، بما يشمل استكمال رقمنة الخدمات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير البنى التحتية للمحاكم الشرعية، والاستثمار في الكوادر البشرية، بما ينسجم مع رؤى القيادة الهاشمية الحكيمة، وخطط التحديث الحكومية.



واستمع إلى مداخلات أعضاء ملتقى النخبة الذين ثمّنوا الجهود التي تبذلها الدائرة في التطوير والتحديث الهادفة بشكل أساسي إلى خدمة المواطنين والتسهيل عليهم.



وأشار في ختام اللقاء، إلى التحديات التي تواجه الدائرة في ظل تسارع التحولات الرقمية والاجتماعية، مبيناً أن هذه التحديات رغم جسامتها فإنها تشكّل فرصة لتعزيز مرونة المؤسسة وابتكار حلول فاعلة، وهي مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تحقيقاً للأهداف الوطنية الكبرى التي رسمها جلالة الملك عبد الله الثاني.