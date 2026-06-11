قاضي القضاة يطلق استراتيجية صندوق تسليف النفقة للأعوام 2026-2028

الوكيل الإخباري- أعلن قاضي القضاة عبد الحافظ نهار الربطه، رئيس مجلس إدارة صندوق تسليف النفقة، إطلاق استراتيجية صندوق تسليف النفقة للأعوام 2026-2028.

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كما أعلن الربطه إطلاق خدمة التبرع الرقمية عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التسليف، ومن خلال خدمة "إي فواتيركم"، بهدف توسيع مساهمة الأفراد والمؤسسات في دعم رسالة الصندوق الإنسانية وتعزيز موارده بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.



جاء ذلك خلال رعايته احتفال دائرة قاضي القضاة وصندوق تسليف النفقة بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية سميح الزعبي، ومشاركة عدد من أصحاب قضاة الشرع الشريف، ومدير صندوق تسليف النفقة مأمون اللواما، وأعوان القضاء الشرعي وموظفي الصندوق.



وأكد الربطه، أن ذكرى الاستقلال تجسد مسيرة وطن صاغها الهاشميون بالحكمة والعزيمة، ورسخت خلالها الدولة الأردنية مكانتها نموذجًا في الاستقرار والاعتدال وسيادة القانون، مستندة إلى إرث من الإنجاز والتضحية والالتفاف حول القيادة الهاشمية المباركة.



كما أكد أن دائرة قاضي القضاة حققت تقدمًا ملموسًا في مسار التحول الرقمي، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، بما أسهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وبين سماحة قاضي القضاة إن دائرة قاضي القضاة ماضية في تطوير خدماتها القضائية وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، بما ينسجم مع الرؤى الملكية للتحديث الشامل ويرسخ الوصول إلى العدالة الناجزة.



وأشار إلى أن الاستقلال يمثل مناسبة وطنية تستحضر مسيرة البناء والإنجاز التي قادها الهاشميون، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تتزامن في هذه الأيام مع عيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش العربي الأردني المصطفوي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، بما يجسد قيم الوفاء والانتماء والتضحية في خدمة الوطن.



وتابع الربطه أن القيادة الهاشمية أولت القضاء الشرعي اهتمامًا كبيرًا، ما أسهم في تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز استقلاليتها ورفع كفاءة خدماتها، بما يخدم الأسرة الأردنية ويحافظ على أمن واستقرار المجتمع.