قاضي القضاة يعلن أبرز مؤشرات التقرير السنوي لعام 2024

الوكيل الإخباري- شهد الأردن ارتفاعا في أعداد حالات الزواج خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 5.3% مقارنة بالعام 2023، وفق التقرير السنوي للمحاكم الشرعية.

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ويشير التقرير، إلى أن استقرار نسبة الطلاق في الأردن عام 2024 عند 2.2% لكل ألف نسمة، وهو رقم ضمن المعدلات العالمية، ويعكس أثر برامج التأهيل والتوعية الأسرية، بحسب التقرير.



وقال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطه، خلال مؤتمر صحفي، عقده الاثنين، إن التقرير السنوي للمحاكم الشرعية يجسد التزام دائرة قاضي القضاة بنهج الشفافية والتواصل مع المجتمع والشركاء، ويعكس جهودها المؤسسية في تحديث الخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وأولويات الدولة في التحديث والتحول الرقمي.



وأشار إلى أن التحول الرقمي يشكل أولوية إستراتيجية للدائرة، حيث تم إطلاق (73) خدمة إلكترونية خلال العام 2024، بلغت نسبة استخدامها 20% من إجمالي المعاملات، لتسهم الدائرة بما نسبته 7% من مؤشر التحول الرقمي الحكومي، في خطوة تعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الوصول العادل للخدمة، وتجسد فلسفة "العدالة القريبة" التي تقلل من الكلفة والزمن والجهد على جميع الأطراف.



وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 نحو (135) ألف قضية، بنسبة فصل بلغت 97.3%، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى 86%، بما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية رغم ازدياد عدد القضايا.