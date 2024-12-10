قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد للمحكمة الشرعية بالمزار الجنوبي

الوكيل الإخباري- افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد للمحكمة الشرعية الابتدائية بالمزار الجنوبي.

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وأكد الربطة أن انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد البالغة مساحته 420 مترا مربعا، يأتي في إطار تنفيذ خطة دائرة قاضي القضاة الاستراتيجية الهادفة إلى توفير بيئة عمل حديثة ومتطورة للقضاء الشرعي، وتحسين بيئة التقاضي وبما يحقق أفضل معايير الخدمة للمواطنين.



وأضاف خلال حفل الافتتاح بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي القاضي الدكتور كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية القاضي الدكتور سميح الزعبي، والنائب العام الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، إن الدائرة تسعى إلى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الانتقال التدريجي من المباني المستأجرة إلى مبان نموذجية تلبي احتياجات المواطنين في أنحاء المملكة كافة.



كما افتتح الربطة مكتبا للإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في محكمة المزار الجنوبي، ويضم 6 أعضاء متخصصين بمعالجة القضايا الأسرية وتسويتها وديا.



وأوضح أن مكتب الإصلاح يعزز جهود الدائرة في تقديم حلول بديلة وفعالة للنزاعات الأسرية ضمن شعار: "الوفاق قبل الشقاق، والتراضي قبل التقاضي"، إذ يأتي المكتب كجزء من شبكة مكاتب الإصلاح والوساطة التي بلغ عددها 28 مكتبا على مستوى المملكة.



وتفقد قاضي القضاة سير العمل بمشروع مبنى قصر عدل محاكم الكرك الشرعية، واطلع على تجهيزات البنية التحتية للمبنى الذي يضم محاكم التوثيقات والتنفيذ والتركات والقضايا الشرعية، إضافة إلى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ومكاتب الادعاء العام الشرعي ومكتب تسليف النفقة.