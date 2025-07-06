الأحد 2025-07-06 05:35 م
 

"قافلة النزاهة" تزور المجلس التمريضي

المجلس التمريضي الأردني
المجلس التمريضي الأردني
 
الأحد، 06-07-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري-    زارت قافلة النزاهة، اليوم الأحد، المجلس التمريضي الأردني، في إطار فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، الذي يهدف إلى قياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة، والشفافية، والعدالة المؤسسية.

اضافة اعلان


وأكد أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، خلال استقباله وفد القافلة، الذي ضم ممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومركز الحياة - راصد، التزام المجلس التمريضي بالعمل بشفافية وتكامل مع مختلف الجهات الرقابية، ودعمه لجهود الهيئة في تنفيذ الاستطلاعات الميدانية والإلكترونية، مشيدًا بالدور الفاعل لمؤشر النزاهة الوطني في ترسيخ ثقافة النزاهة في المؤسسات العامة.


وقال إن هذه المبادرات تُمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، وتحفيزها على تحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة مؤسسية تتسم بالشفافية والمساءلة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين إسرائيل ترسل وفدا إلى قطر لمحادثات غزة قبل سفر نتنياهو لواشنطن

رئاسة الوزراء

أخبار محلية تنويه صادر عن رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تقرر حلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية "قافلة النزاهة" تزور المجلس التمريضي

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له

العيسوي يعزي عشائر آل عباسي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر آل عباسي

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية التنمية : الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة للإتحاد النسائي العام تستلم مهامها بعد استكمال الإجراءات القانونية

ح90ح0

فيديو منوع هكذا يتم بناء المنازل ولكن بنسخة أصغر



 
 





الأكثر مشاهدة