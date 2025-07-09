"قافلة النزاهة" تزور صندوق استثمار الضمان ودائرة الإحصاءات

الوكيل الإخباري- - زار وفد "قافلة النزاهة" التابع لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كلاً من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة،ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، بهدف تقييم مدى التزام المؤسستين بمعايير النزاهة، والشفافية، والحوكمة الرشيدة.

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وأكد رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه، خلال اللقاء الذي حضره مدراء وموظفون وممثلون عن الهيئة ومركز "الحياة – راصد"، أهمية الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة لتعزيز ثقافة الشفافية المؤسسية والوعي المجتمعي بقيم النزاهة الوطنية.