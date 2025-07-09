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"قافلة النزاهة" تزور صندوق استثمار الضمان ودائرة الإحصاءات

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
 
الأربعاء، 09-07-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري-   - زار وفد "قافلة النزاهة" التابع لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كلاً من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة،ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، بهدف تقييم مدى التزام المؤسستين بمعايير النزاهة، والشفافية، والحوكمة الرشيدة.

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وأكد رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه، خلال اللقاء الذي حضره مدراء وموظفون وممثلون عن الهيئة ومركز "الحياة – راصد"، أهمية الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة لتعزيز ثقافة الشفافية المؤسسية والوعي المجتمعي بقيم النزاهة الوطنية.


وأشار كناكريه، إلى التزام الصندوق الراسخ بتطبيق معايير النزاهة الوطنية، ودعمه الكامل لهذا المشروع الوطني الذي يُعد أداة تقييمية فاعلة لتحفيز المؤسسات على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والانفتاح والمسؤولية.

 
 
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