"قافلة النزاهة" تزور صندوق استثمار الضمان ودائرة الإحصاءات

وأكد رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه، خلال اللقاء الذي حضره مدراء وموظفون وممثلون عن الهيئة ومركز "الحياة – راصد"، أهمية الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة لتعزيز ثقافة الشفافية المؤسسية والوعي المجتمعي بقيم النزاهة الوطنية.
وأشار كناكريه، إلى التزام الصندوق الراسخ بتطبيق معايير النزاهة الوطنية، ودعمه الكامل لهذا المشروع الوطني الذي يُعد أداة تقييمية فاعلة لتحفيز المؤسسات على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والانفتاح والمسؤولية.
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