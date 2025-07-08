قافلة النزاهة تزور مؤسسة تنمية أموال الأيتام والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

الوكيل الإخباري- زار وفد من قافلة النزاهة، اليوم الثلاثاء، مؤسسة تنمية أموال الأيتام، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، الذي تنفذه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع مركز الحياة – راصد.

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واستقبل الوفد مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام عبدالرحيم الهزايمة، بحضور مساعد المدير العام عماد خريسات، وعدد من مديري المديريات، وفريق النزاهة والشفافية في المؤسسة.



وتم خلال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ الاستطلاع الخاص بالمؤشر الوطني، واستعراض فرص التعاون المشترك في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل بيئة العمل المؤسسي.



وأكد الهزايمة التزام المؤسسة الكامل بالتعاون مع فريق القافلة، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح مهمته، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز ثقافة النزاهة، والارتقاء بجودة الأداء والخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.



وأضاف أن المؤسسة حريصة على تعزيز قيم الحوكمة الرشيدة والنزاهة في مختلف جوانب عملها، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، ومن خلال تطوير بيئة العمل وتطبيق أنظمة الإدارة الفاعلة، واعتماد معايير دقيقة لقياس الأداء والتقييم المستمر، بما يضمن تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية.



وقدم فريق القافلة عرضًا تعريفيًا حول آلية عمل مؤشر النزاهة الوطني، الذي يعتمد بنسبة 40 بالمئة في تقييمه على نتائج استطلاعات ميدانية وإلكترونية لموظفي المؤسسة ومتلقي الخدمة، بهدف تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.



كما زار وفد من قافلة النزاهة اليوم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.



وتهدف الزيارة التي ضمت ممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومركز الحياة - راصد، إلى متابعة المعايير المتبعة في مواضيع النزاهة، والشفافية، والعدالة المؤسسية ومدى الالتزام بتطبيقها على ارض الواقع.



وقال رئيس المركز الوطني الدكتور عادل البلبيسي، ان المركز على استعداد تام للتعاون مع جميع الإجراءات التي تتبناها هذه المبادرة لما تمثله من أهمية في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، وسعيها لتحسين جودة الخدمات المقدمة له والعمل على تطويرها، مؤكدا التزام المركز في تنفيذ مخرجات الاستبانات الميدانية والإلكترونية.