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قافلة النزاهة تزور وزارة الإدارة المحلية

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الإدارة المحلية
 
الأحد، 22-06-2025 04:54 م

الوكيل الإخباري-    زارت "قافلة النزاهة"، اليوم الأحد، وزارة الإدارة المحلية، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، لقياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة.

والتقى الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، والأمين العام للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين، بحضور عدد من مديري المديريات في الوزارة، مع وفد القافلة من ممثلي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الحياة- راصد.

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وأكد أبو عرابي، خلال اللقاء في الوزارة، دعم الوزارة لمبادرات تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، مشددا على أهمية التقييم الموضوعي في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
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