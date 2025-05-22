قانون ضمان اجتماعي فلسطيني جديد بدعم من مجلس الأعيان الأردني

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن المجلس يضع خبراته التشريعية والبرلمانية في خدمة الأشقاء الفلسطينيين، ولن يتوانى لحظة عن تقديم الدعم والإسناد والمشورة لهم، في القضايا التشريعية وفي مختلف المجالات وكافة القطاعات. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال لقاء الفايز، اليوم الخميس، وزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري، يرافقها ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة والعمال وأصحاب العمل"، بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد.



وأشار الفايز إلى أن لجنة العمل في الأعيان على استعداد لتقديم المشورة اللازمة وخبراتها القانونية المتعلقة بقضايا العمل والعمال، وما يتعلق بقضايا الضمان الاجتماعي للأشقاء في فلسطين، من أجل وضع مشروع قانون ضمان اجتماعي فلسطيني.



وعرض رئيس مجلس الأعيان للموقف الأردني الداعم لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مبينًا أن الموقف الأردني، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، متواصل في دعم وإسناد الأشقاء الفلسطينيين.



وقال إن جلالة الملك عبد الله الثاني يبذل جهودًا على مختلف الأصعدة العربية والدولية من أجل إيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.



ولفت إلى أن جلالته يشرف على إرسال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في القطاع، ويوجّه بإدامة المستشفيات الطبية العسكرية في قطاع غزة والمدن الفلسطينية الأخرى، كما يتصدى جلالته للمخططات الإسرائيلية التوسعية ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.



وأكد الفايز أهمية توحيد جهود النقابات العمالية العربية لحماية العامل الفلسطيني، لدفع المجتمع الدولي ومنظمة العمل الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه حماية العمال الفلسطينيين من الممارسات القمعية الإسرائيلية بحقهم، وإجبارها على احترام المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوقهم، ودعم صمودهم في وجه السياسات القمعية، وضمان توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم تتماشى مع مبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان.



من جانبها، ثمّنت الدكتورة عطاري المواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدة أن لا أحد بإمكانه تجاوز دور الأردن التاريخي في دعم صمود الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.



وأشارت إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأردنية في شؤون العمل والعمال، وما يتعلق بوضع قانون عصري للضمان الاجتماعي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالتدريب وتأهيل الكوادر الفنية.



وتطرقت إلى التعاون الكبير الذي تقدمه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، من أجل مساعدة الجانب الفلسطيني على وضع قانون ضمان اجتماعي، وكل ما من شأنه مساعدة العمال الفلسطينيين.