"قبار الأردن" مهدد بالانقراض

الوكيل الإخباري- نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية وشركة الدرة، اليوم الأحد، ورشة تدريبية للحفاظ على أنواع نبات "القبار" المهددة بالانقراض لنشر التوعية حول استخدامات وفوائد النبتة، بمشاركة جمعيات تعاونية متخصصة بمجال التصنيع الغذائي.

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وأكد رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، الدكتور عاكف الزعبي، أهمية مثل هذه الورشات التي يتم عقدها بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لترسخ مبدأ التشاركية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الأردنية، وتوفير زراعات بديلة تقود إلى فتح فرص تسويقيه جديدة تحسن من دخل المزارع وتنمي الاقتصاد المحلي.



وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي، ومنها ندرة المياه وقلة المساحات القابلة للزراعة، إضافة إلى التحديات في مجال التسويق الزراعي.



من جهته، أكد مدير عام الشركة محمد خير النن، أهمية نبات (القبار) ودوره في زيادة دخل المزارعين، مشيرًا إلى أهمية اعتماد نتائج الورشة في تطوير منتجات جديدة تستند إلى الفوائد الصحية للنبات.

وقدم منسق مشروع نبات القبار في المركز الوطني للبحوث الزراعي، الدكتور إياد مسلم، عرضاً حول نبات القبار، اشتمل على التعريف بأنواعه المنتشرة في الأردن والفوائد الطبية والغذائية للنبات، والموروث التاريخي والشعبي حول استخداماته، إضافة إلى طرق الزراعة والحصاد والتصنيع.