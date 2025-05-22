قبة الألعاب الإلكترونية تفتح أبوابها مجانًا احتفالًا بالاستقلال

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فتح أبواب قبة الرياضات والألعاب الإلكترونية "The ARC" يوم الأحد المقبل، وذلك من الساعة 11:00 صباحًا حتى 11:00 مساءً، احتفالًا بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة الأردنية الهاشمية.

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