قبة الألعاب الإلكترونية تفتح أبوابها مجانًا احتفالًا بالاستقلال

ودعت الوزارة الجميع إلى زيارة قبة الرياضات والألعاب الإلكترونية، والاستمتاع بتجربة الألعاب المجانية.
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