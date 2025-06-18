الأربعاء 2025-06-18 12:22 م
 

قبل الدخول لقاعات التوجيهي .. تعليمات حاسمة من وزارة التربية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 18-06-2025 10:42 ص
الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، مجموعة من التعليمات الهامة والمُلزِمة لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن، ولتفادي أي إرباك قد يؤثر على أداء الطلبة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في تعميمها على ضرورة الحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من موعد بدء الجلسة، مصطحبين معهم إثبات الشخصية الرسمي يوميًا، سواء كان الهوية الشخصية، جواز السفر، أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات.

وشددت التعليمات على أهمية كتابة اسم الطالب بوضوح على ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة، مع الامتناع التام عن العبث بأي من هذه الأوراق أو محتوياتها.

كما دعت الوزارة الطلبة إلى قراءة الملحوظة التوضيحية الموجودة في بداية الورقة الامتحانية، والتي تتضمن عدد الأسئلة والصفحات، قبل البدء بالإجابة.

ولفتت الوزارة إلى أنها توفر للطلبة داخل قاعات الامتحان الأدوات اللازمة، والتي تشمل: قلم حبر، ثلاثة أقلام رصاص، ممحاة، مبراة، وآلة حاسبة عند الحاجة، مشددة على أن إحضار أدوات خاصة من الطالب أمر غير ضروري.

أما بخصوص آلية الإجابة، فقد أوضحت الوزارة أن إجابات الاختيار من متعدد، والصواب والخطأ يجب تظليلها بقلم الرصاص على ورقة الماسح الضوئي، مع ضرورة محو الدائرة السابقة بشكل جيد في حال تغيير الإجابة. أما الأسئلة الإنشائية، فيجب الإجابة عنها باستخدام قلم الحبر داخل دفتر الإجابة.

وأكدت الوزارة أخيرًا أن الخروج من قاعة الامتحان غير مسموح قبل انتهاء الوقت المحدد وتسليم جميع الأوراق الامتحانية للمراقبين.

ودعت الوزارة الطلبة إلى الالتزام التام بالتعليمات، متمنية لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.
 
gnews

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