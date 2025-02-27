قبل رمضان .. ارتفاع بأسعار بعض أصناف الخضار

وشهدت بعض الأصناف ارتفاعا في أسعار البيع بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم .
وهذه قائمة بأسعار أصناف الخضار والفواكه التي وردت إلى السوق المركزي اليوم الخميس :
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