 
الخميس 2025-02-27 11:28 ص
 

قبل رمضان .. ارتفاع بأسعار بعض أصناف الخضار

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 27-02-2025 09:35 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى ، الخميس 3119 طنا، منها 2041 أطنان من الخضار، و 842 طنا من الفواكه، و 235 طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وشهدت بعض الأصناف ارتفاعا في أسعار البيع بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم .

وهذه قائمة بأسعار أصناف الخضار والفواكه التي وردت إلى السوق المركزي اليوم الخميس :


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