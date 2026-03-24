قبيلات تعلق على زيادة عدد أيام الدراسة في المدارس

و
الثلاثاء، 24-03-2026 12:56 م
الوكيل الإخباري-   دعت أمين عام وزارة التربية والتعليم السابقة الدكتورة نجوى قبيلات إلى وضع حد أدنى لعدد أيام الدراسة الفعلية في المدارس وليس تحديدها عند 200 يوم.اضافة اعلان


وقالت قبيلات خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه هناك غياب للعدالة في عدد أيام الدراسة بين المدارس الأساسية والثانوية، حيث يسمح للمدارس الثانوية بتقديم الامتحانات في شهر كانون الأول وتعطيل طلبتها فيما يستمر دوام المدارس الأساسية حتى شهر كانون الثاني.

وأضافت أن عدد الأيام الفعلية للدراسة كان سابقا 191 يوما، فيما أصبح الآن 200 يوما، علما بأن عدد أيام الدراسة في الولايات المتحدة يبلغ 180 يوما وفي المملكة المتحدة بين 190-195 يوما وفي اليابان بين 200 إلى 210 يوما.

وأشارت إلى ضرورة توحيد المرجعيات بشكل واضح مثل المركز الوطني للمناهج وهيئة الموارد البشرية، وكذلك إلى تعزيز استقلالية الجامعات باختيار رؤسائها وفتح التخصصات.
 
 


و

الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية

الصفدي وعبد العاطي يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية

وزير الطاقة الإيراني: إيران الأقل تأثرًا بأي هجمات على منشآت الطاقة

البنك الدولي: 47 ألف مزارع استفادوا من برنامج "أرضي" في الأردن

و

أخبار محلية قبيلات تعلق على زيادة عدد أيام الدراسة في المدارس



 






