الجمعة 2025-07-11 11:18 م
 

قدر الفايز.. رئيس بلدية الجيزة يقودها نحو التنمية والإنجاز

r]v hgthd.
قدر الفايز
 
الجمعة، 11-07-2025 09:20 م

الوكيل الإخباري-   في الوقت الذي تعاني فيه بعض البلديات من ضعف الخدمات وقلة الإنجاز، يبرز اسم قدر حابس الفايز، رئيس بلدية الجيزة، كنموذج استثنائي لرئيس بلدية جمع بين الحضور الميداني، والعمل المؤسسي، والتواصل المباشر مع المواطنين.

اضافة اعلان

 

منذ توليه رئاسة البلدية، استطاع الفايز أن يعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم المحلي، عبر سلسلة من المشاريع التنموية والخدمية التي لمس المواطن أثرها مباشرة. لم تكن هذه الإنجازات وليدة المصادفة، بل جاءت نتيجة إدارة حكيمة وتخطيط مدروس وإيمان عميق بأن خدمة الناس هي جوهر العمل البلدي. المتابع لأداء بلدية الجيزة خلال السنوات الأخيرة يلاحظ تحسنًا واضحًا في البنية التحتية، ونظافة الشوارع، وتوفير الخدمات في المناطق النائية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الوزارات المختلفة لحل الإشكاليات التي تتجاوز صلاحيات البلدية.

 

وقد أكد موظفو البلدية في أكثر من مناسبة تقديرهم لجهود الفايز، مشيدين بحسن إدارته وعدالته في التعامل مع الكادر الوظيفي. أما على الصعيد الوطني، فقد عبّر الفايز مرارًا عن مواقف ثابتة تجاه القضايا القومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا وقوفه خلف القيادة الهاشمية التي تتبنى الوصاية التاريخية على المقدسات في القدس، ورافضًا كل أشكال التوطين والوطن البديل، ومؤيدًا لجهود الدولة الأردنية في الدفاع عن الحقوق الوطنية.

 

رئيس بلدية الجيزة لم يكتفِ بالعمل المكتبي، بل ظل حاضرًا في الميدان، متابعًا بنفسه تفاصيل المشاريع، ومستمعًا لهموم المواطنين ومقترحاتهم، مؤمنًا بأن البلدية ليست فقط جهة خدمية، بل بيتٌ لكل مواطن. واليوم، تُعد بلدية الجيزة من البلديات البارزة على مستوى المملكة، بما حققته من إنجازات، وما تبنّته من نهج شفاف وتشاركي، جعل المواطن شريكًا لا متلقّيًا فقط. قدر الفايز.. اسمٌ يفرض احترامه بعمله لا بشعاراته، ويقود بلدية الجيزة بثقة واقتدار، في زمن أحوج ما نكون فيه إلى رجال ميدان وإدارة وضمير.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

طائرة إيه-29 سوبر توكانو

عربي ودولي البنتاغون: الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو للبنان

إدارة السير

أخبار محلية إدارة السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات الحوادث عام 2024

منظر من طائرة بدون طيار للمسجد الأقصى

فلسطين دبلوماسيون: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ينعقد في 28 و29 تموز

جانب من الجلسة الرابعة من برنامج المدارس الحقلية

أخبار محلية زراعة الكورة تعقد مدرسة حقلية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية

غزة

فلسطين شهيد ومصابون من منتظري المساعدات شمال مدينة غزة

بورصة عمان

اقتصاد محلي ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

انطلاق فعاليات مهرجان "أمواج العقبة"

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة

تشييع شهيد في الضفة

فلسطين استشهاد فلسطيني على يد مستوطنين في الضفة



 
 





الأكثر مشاهدة