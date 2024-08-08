قراءة في نتائج التوجيهي.. مدارس العاصمة والإناث تسيطران على أوائل المملكة

الوكيل الإخباري - أظهرت نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2024 أن غالبية الطلبة الأوائل كانوا من مدارس (حكومية، خاصة، دراسة خاصة) في العاصمة عمّان.



وحاز 14 طالبا وطالبة بالفروع الأكاديمية (العلمي، الأدبي، الشرعي) في مدارس العاصمة على المراكز الأولى بامتحان "التوجيهي"، فيما حل 10 طلاب من الطلبة الأوائل في الفروع الأكاديمية بالمراتب الأولى من المحافظات.



ووفق القوائم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للطلبة الأوائل، فقد سيطرت المدارس الخاصة على قائمة الطلبة الأوائل في الفروع الأكاديمية لعام 2024، حيث حلت 12 مدرسة بالمراتب الأولى، و11 مدارس حكومية بالمراتب الأولى، بالإضافة إلى طالب واحد ضمن مسار الدراسة الخاصة.



أما في الفروع المهنية (الصناعي، الزراعي، الاقتصاد المنزلي، الفندقي والسياحي)، فقد حل 7 طلاب في مدارس العاصمة على المراكز الأولى بامتحان "التوجيهي"، فيما حل 5 طلاب من الطلبة الأوائل في الفروع المهنية بالمراتب الأولى من المحافظات.



ووفق القوائم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للطلبة الأوائل، فقد سيطرت المدارس الحكومية على قائمة الطلبة الأوائل في الفروع المهنية لعام 2024، حيث حلت 9 مدارس بالمراتب الأولى، و3 مدارس خاصة بالمراتب الأولى.



كما أظهرت النتائج سيطرة الطالبات على قائمة الأوائل بحلول 19 طالبة في الفروع الأكاديمية (العلمي، الأدبي، الشرعي) على المراتب الأولى، فيما حل 5 طلاب بهذه القائمة من أصل 24 طالبا وطالبة، أما في الفروع المهنية (الصناعي، الزراعي، الاقتصاد المنزلي، الفندقي والسياحي)، فقد كانت السيطرة أيضا للطالبات بحلول 7 طالبات من أصل 12طالبا وطالبة في قائمة الأوائل و5 طلاب.



في حين لم يحصل أي طالب على علامة 100% كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية، فيما يبدو أن غياب المعدل الكامل هذا العام يعود لتغيير نمط الأسئلة بتقليل الأسئلة الموضوعية ورفع نسبة الأسئلة المقالية، وكانت الأولى على المملكة الطالبة رغد الصانع من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في سحاب قد حصلت على معدل 99.9



وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، في حين بلغت النسبة العامة للنجاح في "التوجيهي" 63.1% خلال العام الحالي.

