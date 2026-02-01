قرابة نصف مليون طالب وطالبة يبدأون فصلهم الدراسي الثاني في المدارس الخاصة

07:25 ص

الوكيل الإخباري- يتوجه الأحد، قرابة نصف مليون طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، لمدارسهم الخاصة، وكذلك طلبة الفروع المهنية في المدارس الحكومية "BTEC" إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026. اضافة اعلان





وحدد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة موعد بدء العطلة الصيفية في 21 حزيران المقبل.

