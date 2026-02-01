قرابة نصف مليون طالب وطالبة يبدأون فصلهم الدراسي الثاني في المدارس الخاصة

وحدد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة موعد بدء العطلة الصيفية في 21 حزيران المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات
-
وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل ببطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم
-
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة
-
الأردن يدين الهجمات الإرهابية التي نفذها انفصاليون في باكستان
-
الصحفيين تدعو المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بأخلاقيات المهنة