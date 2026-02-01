الأحد 2026-02-01 07:31 ص

قرابة نصف مليون طالب وطالبة يبدأون فصلهم الدراسي الثاني في المدارس الخاصة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 01-02-2026 07:25 ص
الوكيل الإخباري-   يتوجه الأحد، قرابة نصف مليون طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، لمدارسهم الخاصة، وكذلك طلبة الفروع المهنية في المدارس الحكومية "BTEC" إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026.اضافة اعلان


وحدد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة موعد بدء العطلة الصيفية في 21 حزيران المقبل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية قرابة نصف مليون طالب وطالبة يبدأون فصلهم الدراسي الثاني في المدارس الخاصة

معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر

فلسطين ترقّب افتتاح معبر رفح اليوم

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي الغوير، وذلك يوم الأحد الموافق 1 شباط 2026، من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية 3:00 عصرًا. وأوضحت

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

بنك الأسكان

أخبار الشركات ارتفاع أرباح مجموعة بنك الإسكان الى 158 مليون دينار في عام 2025 والتوصية بتوزيع 30% أرباحاً على المساهمين

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة