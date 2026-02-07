قرابة 15 حالة اختناق بفيروس الالتهاب الرئوي بين منتسبات مركز إيواء بالطفيلة

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر، مساء السبت، أن أكثر من 15 منتسبة من مركز إيواء العيص في الطفيلة أدخلن إلى المستشفى الحكومي في المحافظة إثر تعرضهن لحالات اختناق ناجمة عن الإصابة بفيروس Pneumonia.

وأوضحت المصادر ، أن أوضاع الحالات المدخلة إلى المستشفى متوسطة حاليا.