قرابة 15 حالة اختناق بفيروس الالتهاب الرئوي بين منتسبات مركز إيواء بالطفيلة

وأوضحت المصادر ، أن أوضاع الحالات المدخلة إلى المستشفى متوسطة حاليا.
يتمثل فيروس Pneumonia بالتهاب رئوي يؤدي إلى امتلاء حويصلات الرئة بالسوائل والقيح، ما يقلل من تبادل الأكسجين ويتسبب بضيق في التنفس.
