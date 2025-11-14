قرابة 16 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" منذ بداية العام الحالي

08:55 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر "كليك" لتصل إلى 1.86 مليار دينار خلال شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أيلول الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.87 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).





وتشير البيانات إلى تنفيذ قرابة 16.59 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 6.5%، مقارنة بـ 15.58 مليون حركة خلال شهر أيلول.



ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات “كليك” المنفذة خلال الشهور العشرة الماضية إلى 133.9 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 16.36 مليار دينار.



وأما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 2.06 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.7% خلال شهر تشرين الأول الماضي.



ووفق الإحصاءات، فإن 96.1% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية؛ يشكل الأردنيون 1.98 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 80.3 ألف مستخدم بنسبة 3.9%.



وكشفت البيانات أن النسبة الكبرى من مستخدمي "كليك" في الأردن هم من الذكور بنسبة 61.4%، مقارنة بقرابة 35.7% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عاما الشريحة الأكثر نشاطا واستخداما للخدمة.



ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 72.7% من إجمالي عدد حركات كليك، بينما بلغت المشتريات عبر كليك 27.3%، حيث بلغت قيمة الحوالات المالية عبر كليك الشهر الماضي 1.35 مليار دينار، مقابل 506.2 مليون دينار مشتريات.



ويشير التقرير إلى أن متوسط حركات كليك، بلغت الشهر الماضي 112 دينار، مقارنة مع متوسط بلغ 120 دينار في أيلول.



و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته “جوباك” في عام 2020، إذ يتيح النظام إرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.



يُشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري “كليك” خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني.



