قرابة 20 مليون دينار مبيعات وإيرادات "الصوامع والتموين" العام الماضي

الوكيل الإخباري-   حققت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، مجمل مبيعات وإيرادات خدمات بلغت قرابة 20 مليون دينار في العام الماضي، فيما حوّلت 3 ملايين دينار إلى الخزينة العامة كفوائض مالية عن العام نفسه، وسددت ضرائب ومساهمات وطنية بقيمة تقارب 304 آلاف دينار.

وبحسب بيان صحفي الأحد؛ عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة أنور العجارمة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومديرها العام عماد الطراونة وممثلي المساهمين بنسبة 100%.


وصادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2025، إضافة إلى تقرير مدقق الحسابات، وكل بنود جدول الأعمال.


وأكدت الهيئة استمرار الشركة في أداء دورها الاستراتيجي في إدارة المخزون الوطني من الحبوب، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشيدةً بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومؤكدة سلامة الإجراءات القانونية للاجتماع.


وتُعد الشركة، التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (657) تاريخ 5/9/2000، الذراع التخزينية للمخزون الوطني الاستراتيجي من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية، حيث تضطلع بدور محوري في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، بالتناغم مع سياسات وزارة الصناعة والتجارة والتموين وخططها التموينية.

 
 


