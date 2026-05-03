قرابة 20 مليون دينار مبيعات وإيرادات "الصوامع والتموين" العام الماضي

الوكيل الإخباري- حققت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، مجمل مبيعات وإيرادات خدمات بلغت قرابة 20 مليون دينار في العام الماضي، فيما حوّلت 3 ملايين دينار إلى الخزينة العامة كفوائض مالية عن العام نفسه، وسددت ضرائب ومساهمات وطنية بقيمة تقارب 304 آلاف دينار.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صحفي الأحد؛ عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة أنور العجارمة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومديرها العام عماد الطراونة وممثلي المساهمين بنسبة 100%.



وصادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2025، إضافة إلى تقرير مدقق الحسابات، وكل بنود جدول الأعمال.



وأكدت الهيئة استمرار الشركة في أداء دورها الاستراتيجي في إدارة المخزون الوطني من الحبوب، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشيدةً بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومؤكدة سلامة الإجراءات القانونية للاجتماع.