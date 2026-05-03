قرابة 20 مليون دينار مبيعات وإيرادات "الصوامع والتموين" العام الماضي

وبحسب بيان صحفي الأحد؛ عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة أنور العجارمة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومديرها العام عماد الطراونة وممثلي المساهمين بنسبة 100%.
وصادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2025، إضافة إلى تقرير مدقق الحسابات، وكل بنود جدول الأعمال.
وأكدت الهيئة استمرار الشركة في أداء دورها الاستراتيجي في إدارة المخزون الوطني من الحبوب، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشيدةً بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومؤكدة سلامة الإجراءات القانونية للاجتماع.
وتُعد الشركة، التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (657) تاريخ 5/9/2000، الذراع التخزينية للمخزون الوطني الاستراتيجي من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية، حيث تضطلع بدور محوري في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، بالتناغم مع سياسات وزارة الصناعة والتجارة والتموين وخططها التموينية.
-
أخبار متعلقة
-
المومني: الحكومة ستنسّب بدورة استثنائية لمجلس النواب لبحث قانون الإدارة المحلية
-
أمانة عمان تكرم عمال الوطن بمناسبة عيد العمال
-
الأردن يحتضن مهرجان المسرح العربي 17
-
بلدية بني عبيد تباشر تأهيل مدخل طوارئ مستشفى الأمير راشد
-
المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار
-
إعفاء الشركات التسويقية من الرسم الموحد على المشتقات النفطية
-
الحكومة توافق على استراتيجية قطاع الطاقة المحدثة للأعوام 2026 – 2030
-
القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد 3 / 5 / 2026