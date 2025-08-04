قرابة 291 ألف زائر لمدينة البترا خلال 7 شهور معظمهم أجانب

وتوزع عدد الزوار على 193061 أجنبيا يشكلون 66% من إجمالي الزوار و78889 أردنيا و19219 عربيا.
وبحسب البيانات فإن عدد الزوار في شهر تموز الماضي 29 ألف زائر.
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