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قرابة 291 ألف زائر لمدينة البترا خلال 7 شهور معظمهم أجانب

البترا
البترا
 
الإثنين، 04-08-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 291 ألف زائر معظمهم من الأجانب .

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وتوزع عدد الزوار على 193061 أجنبيا يشكلون 66% من إجمالي الزوار و78889 أردنيا و19219 عربيا.


وبحسب البيانات فإن عدد الزوار في شهر تموز الماضي 29 ألف زائر.

 
 
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