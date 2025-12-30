قرابة 445 ألف لاجئ في الأردن وعودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري طوعا لنهاية 2025

وأشار طه إلى أن الجنسية السورية هي الأكثر تمثيلًا بين اللاجئين، حيث بلغ عدد السوريين 421,511 شخصًا، تلتها الجنسية العراقية بعدد 12,419 شخصًا، ثم الجنسية اليمنية بـ6,077 أشخاص، فالجنسية السودانية بـ4,267 شخصًا، تلتها الجنسية الصومالية بعدد 324 شخصًا، إضافة إلى 393 شخصًا من جنسيات أخرى.
ومنذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 8 كانون الأول 2025، عاد نحو 177,099 لاجئًا سوريًا من الأردن إلى بلادهم.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان: 4600 من كوادرنا تعاملت مع 235 ملاحظة خلال المنخفض
-
أوقاف الكورة تعقد امتحان المستوى لنحو 168 من الأئمة والواعظات
-
منصة خيرات الدار… سوق الكتروني أردني للمنتجات المحلية والمنزلية – رابط التسجيل
-
إطلاق دورة المشروعات المدعومة من صندوق حماية البيئة لعام 2026
-
مدير الأمن العام يتفقد الدفاع المدني ومركز القيادة والسيطرة (911)
-
الجمارك: نظام التدقيق اللاحق انطلاقة جديدة بالعمل الجمركي تعزز ثقافة الإلتزام
-
4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين
-
إدارة التنفيذ القضائي تتيح خدمة الاستعلام عن منع السفر عبر الهاتف والرسائل النصية