قرابة 445 ألف لاجئ في الأردن وعودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري طوعا لنهاية 2025

الوكيل الإخباري- بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حتى 30 تشرين الثاني 2025 نحو 444,991 لاجئًا، وفقًا للمتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوسف طه.

