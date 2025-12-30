الثلاثاء 2025-12-30 02:43 م

قرابة 445 ألف لاجئ في الأردن وعودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري طوعا لنهاية 2025

الثلاثاء، 30-12-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حتى 30 تشرين الثاني 2025 نحو 444,991 لاجئًا، وفقًا للمتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوسف طه.

وأشار طه  إلى أن الجنسية السورية هي الأكثر تمثيلًا بين اللاجئين، حيث بلغ عدد السوريين 421,511 شخصًا، تلتها الجنسية العراقية بعدد 12,419 شخصًا، ثم الجنسية اليمنية بـ6,077 أشخاص، فالجنسية السودانية بـ4,267 شخصًا، تلتها الجنسية الصومالية بعدد 324 شخصًا، إضافة إلى 393 شخصًا من جنسيات أخرى.

ومنذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 8 كانون الأول 2025، عاد نحو 177,099 لاجئًا سوريًا من الأردن إلى بلادهم.

 
 


